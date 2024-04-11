Власти Башкирии повысили стоимость жилья

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Согласно приказу, который подписал исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов, ценник на «квадрат» определяют для субсидий, выделяемых
для категорий граждан, постоянно проживающих и зарегистрированных в регионе и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Деньги предоставляют из федерального и республиканского бюджетов.
В сравнении с первым кварталом рыночная стоимость выросла на 4,3%. За прошлый период «квадрат» оценивался в 104 947 рубля.
Башкирия по нормативной стоимости «квадрата» занимает третье место в Приволжском федеральном округе. Первым указывается Татарстан (135 288 рубля). Также в топ-3 вошла Нижегородская область (131 265 рубля).