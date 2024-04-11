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Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

Власти Башкирии повысили стоимость жилья

Власти Башкирии повысили стоимость жилья

11 апреля 2024, 16:38
Фото: 1MI
В Башкирии утвердили рыночную стоимость квадратного метра общей площади жилого помещения. Во втором квартале текущего года она составит 109 508 рублей.

Согласно приказу, который подписал исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов, ценник на «квадрат» определяют для субсидий, выделяемых

для категорий граждан, постоянно проживающих и зарегистрированных в регионе и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Деньги предоставляют из федерального и республиканского бюджетов.

В сравнении с первым кварталом рыночная стоимость выросла на 4,3%. За прошлый период «квадрат» оценивался в 104 947 рубля.

Башкирия по нормативной стоимости «квадрата» занимает третье место в Приволжском федеральном округе. Первым указывается Татарстан (135 288 рубля). Также в топ-3 вошла Нижегородская область (131 265 рубля).

В Башкирии цена за один квадратный метр жилья выросла на 3 тысячи рублей
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#Марина Шорина#Общество#Башкортостан#Недвижимость#Минстрой
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