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Лук

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Октябрь
В Башкирии взлетели цены на 30 видов продуктов
25 октября, 06:10
Август
4 способа забыть о пероноспорозе лука: что делать, если лук гниет?
26 августа, 14:30
Секрет бабушек: как вырастить и сохранить лук до весны без холодильника
20 августа, 11:18
Алкоголь подорожал в Башкирии
18 августа, 13:11
Июнь
Баранина и говядина дорожают в Башкирии
22 июня, 08:28
В Башкирии резко изменились цены на продукты
18 июня, 12:19

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