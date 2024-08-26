4 способа забыть о пероноспорозе лука: что делать, если лук гниет?

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Лето — время не только для отдыха, но и для активного ухода за огородом. Но что делать, если ваши растения подвергаются атаке грибковых заболеваний? Алена Волкова, блогер канала «Аленин сад», делится своим опытом борьбы с ложной мучнистой росой — одним из самых серьезных заболеваний лука.
Пероноспороз лука (ложная мучнистая роса) — это опасное грибковое заболевание, вызываемое патогеном Peronospora destructor. Оно активно распространяется во влажных и прохладных условиях, когда температура воздуха колеблется от 15 до 20°C, а относительная влажность выше 80%.
— Начинается оно как раз в середине лета. Из-за этого заболевания несколько сезонов я оставалась без урожая лука, — рассказывает блогер.
С пероноспорозом лука можно бороться с помощью химических пестицидов, таких как азоксистробин и мандипропамид. Эти вещества входят в состав препаратов «Провизор» и «Ревис».
— Я предпочитаю не использовать химические средства на своем участке. В этом весь смысл домашнего выращивания — не повышать нагрузку на организм и окружающую среду, — делится своим мнением эксперт.
Алена предлагает несколько альтернативных методов, которые помогут вам избежать проблем с пероноспорозом и вырастить здоровый лук.
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