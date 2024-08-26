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4 способа забыть о пероноспорозе лука: что делать, если лук гниет?

4 способа забыть о пероноспорозе лука: что делать, если лук гниет?

26 августа 2024, 14:30
Фото: 1MI
4 способа забыть о пероноспорозе лука: что делать, если лук гниет?
На первый взгляд, летняя жара и дожди кажутся идеальными условиями для роста растений. Однако именно в такую погоду активизируются грибковые заболевания, способные уничтожить ваш урожай.

Лето — время не только для отдыха, но и для активного ухода за огородом. Но что делать, если ваши растения подвергаются атаке грибковых заболеваний? Алена Волкова, блогер канала «Аленин сад», делится своим опытом борьбы с ложной мучнистой росой — одним из самых серьезных заболеваний лука.

Пероноспороз: что это и как с ним бороться?

Пероноспороз лука (ложная мучнистая роса) — это опасное грибковое заболевание, вызываемое патогеном Peronospora destructor. Оно активно распространяется во влажных и прохладных условиях, когда температура воздуха колеблется от 15 до 20°C, а относительная влажность выше 80%.

— Начинается оно как раз в середине лета. Из-за этого заболевания несколько сезонов я оставалась без урожая лука, — рассказывает блогер.

Симптомы пероноспороза:

  1. Появление серовато-голубых пятен на верхней стороне листьев, которые со временем становятся более темными и распространяются по всей поверхности листа.
  2. На нижней стороне листьев, напротив пятен, образуется пыльцевидный налет серого цвета — это спороношение гриба.
  3. Листья начинают желтеть, скручиваться и засыхать, что приводит к снижению урожайности и качества лука.
  4. В тяжелых случаях грибок может поразить и луковицы, делая их мелкими, деформированными и непригодными для употребления.
Химические фунгициды: за и противХимические фунгициды: за и против
Химические фунгициды: за и против
Фото: 1MI

Химические фунгициды: за и против

С пероноспорозом лука можно бороться с помощью химических пестицидов, таких как азоксистробин и мандипропамид. Эти вещества входят в состав препаратов «Провизор» и «Ревис».

— Я предпочитаю не использовать химические средства на своем участке. В этом весь смысл домашнего выращивания — не повышать нагрузку на организм и окружающую среду, — делится своим мнением эксперт.

Альтернативные методы борьбы с грибковыми заболеваниями

Алена предлагает несколько альтернативных методов, которые помогут вам избежать проблем с пероноспорозом и вырастить здоровый лук.

  1. Посадка озимого лука. сортов озимого лука не так уж и много, но они идеально подходят для регионов с пероноспорозом. Они созревают к концу июня, когда болезнь только начинается. Рекомендуем сорта «Радар» и «Шекспир».
  2. Выращивание лука-шалота. лук-шалот созревает гораздо быстрее, чем репчатый лук, и почти полностью уходит от этого неприятного заболевания. Он также хорошо хранится до следующего лета, что делает его отличным выбором.
  3. Использование многолетних луков. многолетние луки, такие как шнит-лук, многоярусный лук и лук-батун, не болеют пероноспорозом и дают зелень весь сезон.
  4. Выращивание лука-порея. лук-порей не болеет ложной мучнистой росой и отлично подходит для тех, у кого все вышеназванные варианты не сработали.
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