4 способа забыть о пероноспорозе лука: что делать, если лук гниет?

Лето — время не только для отдыха, но и для активного ухода за огородом. Но что делать, если ваши растения подвергаются атаке грибковых заболеваний? Алена Волкова, блогер канала «Аленин сад», делится своим опытом борьбы с ложной мучнистой росой — одним из самых серьезных заболеваний лука.