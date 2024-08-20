Секрет бабушек: как вырастить и сохранить лук до весны без холодильника

Урожай можно хранить в теплом и сухом помещении, заплетая его в косы и подвешивая на стену. В подвале или погребе он хранится при температуре от 1 до 5℃ и влажности около 70%. Луковицы укладывают в вентилируемую тару, например, корзины или ящики с решетчатыми стенками, и накрывают от света. Чтобы сохранить комфортную влажность, можно пересыпать головки опилками.