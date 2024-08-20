Секрет бабушек: как вырастить и сохранить лук до весны без холодильника

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Лук — один из самых популярных овощей на российских дачах. Несмотря на его доступную цену в магазинах, многие предпочитают выращивать этот овощ самостоятельно, чтобы создать стратегический запас на зиму.
Но вырастить— это только половина дела. Настоящая головная боль для многих огородников — как сохранить его до весны, чтобы он не сгнил и не потерял своих полезных свойств. Профессиональный агроном Алексей Володихин делится своими советами по определению оптимального времени для уборки урожая и старинным методом его хранения.
Правильное время для уборки зависит от нескольких факторов: разновидности и сорта, климатических условий и даже фаз луны.
Разные виды созревают в разное время. Например, репчатый озимый высаживают осенью, и он готов к уборке со второй половины июля. Репчатый яровой, который сажают весной, убирают с середины августа. Севок сеют весной, и он созревает к началу августа. Шалот озимый убирают с середины июля, а яровой — с конца июля.
— Сроки созревания луковых культур определяются как их видом, так и сортовыми характеристиками. Существуют ранние и поздние сорта. Ранние сорта достигают зрелости через 75-85 дней после появления всходов, в то время как поздние сорта требуют для созревания 90-120 дней с момента всходов, — поясняет Алексей Володихин.
Регион выращивания также играет важную роль. В южных областях России лук созревает раньше, так как тепло приходит раньше. В средней полосе лук начинают копать с середины июля, а на Урале и в Сибири — ближе к концу июля.
Чтобы понять, что овощ созрел, обратите внимание на его перья. Они должны начать желтеть и ложиться на землю. Корневая шейка (участок, где луковка переходит в перо) становится сухой и мягкой. Сам плод должен быть крупным, покрытым чешуйками, которые легко отделяются.
— Ключевым моментом является полная потеря упругости корневой шейкой. Если все другие признаки созревания налицо, но перо остается зеленым, можно провести проверку на зрелость, выкопав несколько луковиц с разных участков грядки и тщательно их осмотрев, — советует агроном.
Перестаньте поливать: за 10-14 дней до того, как вы собираетесь выкопать лук, прекратите его поливать. Это заставит растение перестать расти и начать сосредотачиваться на том, чтобы созреть и набрать сахара.
Подергайте: возьмите луковицу за ее зеленые листья (перья) и аккуратно потяните вверх. При этом могут оборваться некоторые мелкие корешки. Это тоже помогает переключиться с роста на созревание, так как плод начинает использовать запасы питательных веществ из зеленой части растения для формирования более крупной и спелой корнеплода.
За неделю до уборки прекратите полив грядок. Выкапывайте в сухой и теплый день. Аккуратно поддевайте плод вилами, вытягивайте его из почвы. Очищайте от земли руками, не стучите луковицей о грунт или другие луковицы.
Для сушки выкопанного урожая рекомендуется использовать хорошо проветриваемое помещение или укрытие под навесом. Разложите луковицы в один слой на мешковине или бумаге и регулярно переворачивайте их в течение примерно полутора-двух недель. Готовый к хранению лук должен иметь сухие чешуйки, плотно сомкнутую шейку и твердую головку.
После завершения сушки обрежьте корни и листву. Если вы не планируете плести косы, оставьте шейку длиной не более 3 см. Тщательно осмотрите плоды, отсортировав и удалив поврежденные или зараженные болезнями экземпляры.
Урожай можно хранить в теплом и сухом помещении, заплетая его в косы и подвешивая на стену. В подвале или погребе он хранится при температуре от 1 до 5℃ и влажности около 70%. Луковицы укладывают в вентилируемую тару, например, корзины или ящики с решетчатыми стенками, и накрывают от света. Чтобы сохранить комфортную влажность, можно пересыпать головки опилками.
— Необходимо следить, чтобы ботва не высохла полностью, так как в этом случае она станет хрупкой и не поддастся плетению в косички. Однако торопиться тоже не стоит, поскольку незрелый лук не подходит для длительного хранения. Ботва должна иметь желтый оттенок, быть увядшей, но при этом не полностью высохшей, — напоминает Володихин.