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Летние каникулы

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Январь
Уфимцы могут забыть про отпуск в Анапе
24 января, 18:02
Сентябрь 2024
Когда каникулы у школьников в Башкирии
3 сентября 2024, 14:57
Июль 2024
Более 13 тысяч детей получили травмы на каникулах в Башкирии
В регионе всплеск сезонного травматизма среди несовершеннолетних, сообщает министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
10 июля 2024, 06:50
Июнь 2024
В Уфе открылись загородные детские лагеря
2 июня 2024, 05:56
Май 2024
16 незаменимых вещей, которые должны быть в базовом летнем гардеробе
29 мая 2024, 16:22
Апрель 2024
Для летнего отдыха детей в Башкирии подготовят свыше 1700 оздоровительных лагерей
26 апреля 2024, 12:11

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