Как отправить ребенка в детский лагерь — четкая инструкция для родителей

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Один из самых излюбленных видов детского отдыха — летние лагеря. Только там можно ощутить эту неповторимую атмосферу, провести три недели в компании сверстников, сходить на первую дискотеку, познакомиться с ребятами из других школ. Но для пап и мам это головная боль, ведь нужно подобрать проверенное место, найти деньги, собрать необходимые документы…
Поэтому для родителей из Башкирии редакция Mkset подготовила четкую инструкцию, как правильно записать ребенка в детский лагерь.
Школьники всех возрастов безмерно рады летним каникулам длиною в три месяца. Но вот родители могут максимум получить отпуск на 2-4 недели. А на остальное время приходится искать для ребенка полезный и безопасный досуг, чтобы он не бродил по дому в одиночестве.
Именно поэтому летние лагеря пользуются огромной популярностью. Можно выбрать лагерь дневного пребывания при школе. А можно решиться на полноценное проживание на территории лагеря на 21 день. Также при школах часто проводят различные кружки и мастер-классы, которые не только займут ребенка, но и научат чему-то новому.
Перед выбором лагеря оцените свои финансовые и семейные возможности, возраст ребенка и его уровень социальной адаптации. Ведь не все школьники согласятся на три недели покинуть дом, да и не все родители готовы отправить свое чадо в такое путешествие. Если сомневаетесь, начните с пришкольного лагеря дневного пребывания. Там ребенок чаще всего попадет в один отряд с одноклассниками и будет чувствовать себя комфортно.
Если ребенок готов, можно отправить его в летний лагерь на полноценную смену. Выбирая заведение, отталкивайтесь от предпочтений школьника и его потребностей. Есть спортивные, трудовые лагеря, а есть и оздоровительные, в которых можно не только весело провести время, но и поправить здоровье.
Ежегодно в Башкирии отправляется на летний отдых около полумиллиона школьников. Конкуренция высока, это нужно учитывать при оформлении заявки. Поэтому писать заявление лучше всего уже в январе. Конечно, прием заявок заканчивается только 25 мая, но чаще всего уже в апреле свободных мест остается крайне мало.
Для подачи заявления в пришкольный лагерь нужно лишь обратиться к директору. Чаще всего учителя сами присылают приглашение в школьный чат и дают возможность зарегистрироваться всем желающим. Необходимо будет собрать пакет документов и оплатить стоимость путевки.
Для подачи заявления в детский лагерь необходимо зайти на портал rest.edu-rb.ru, просмотреть доступные варианты и подобрать для себя лучший. На сайте есть все контакты и списки необходимых документов, а также возможность получить субсидию.
Чаще всего на всей территории России действует единый список документов. Нужно предоставить ксерокопии свидетельства о рождении и полиса, сертификат о прививках. Также перед поступлением в лагерь придется получить справку по форме № 079/у и справку об эпидемиологическом окружении, которая действует только три дня.
В 2024 году не удастся воспользоваться федеральной субсидией. Но республика Башкирия предлагает региональную выплату. Она действует на путевки сроком 21 день, то есть, полную смену. Размер льготы устанавливается индивидуально, но обычно не превышает 17 тысяч рублей.
Стоит отметить, что для получения сертификата на детский лагерь нужно соблюсти всего три условия. Первое — это срок для летнего лагеря должен быть не менее 21 дня. Второе — ребенок должен обучаться в образовательном учреждении Башкирии и быть не старше 15 лет. И третье условие — выбранный лагерь должен входить в реестр организаций Башкирии. Именно поэтому проще смотреть доступные варианты на официальном портале.
После получения сертификата можно внести остаток суммы в кассу лагеря либо на расчетный счет.
На территории Башкирии есть множество лагерей с разными ценовыми категориями. Можно найти путевку и за 8 тысяч, а некоторые организации готовы подготовить отдых вашему ребенку не менее, чем за 25 тысяч. В среднем, сутки в детском лагере обойдутся примерно в 1000 рублей. С учетом субсидии получается вполне приемлемая стоимость при шестиразовом питании и постоянном проживании на территории лагеря.
Перед тем, как отправить ребенка в лагерь, оцените его уровень подготовки, советует семейный психолог Наталья Наумова.
«Даже если родители очень сильно хотят отправить в лагерь ребенка, он может оказаться внутренне к этому не готов. Значит, нужно помочь ему психологически подготовиться. Для начала стоит проверить, умеет ли ребенок обслуживать себя, может ли позаботиться о себе, соблюсти элементарную необходимую гигиену.
Чтобы не было стресса и не пришлось в незнакомой обстановке искать решения еще и каких-то проблем, варианты подобных случаев необходимо проговорить дома с ребенком, проиграть и подготовить. Так ребенок будет вооружен знаниями о том, что делать в разных ситуациях», — отметила эксперт.