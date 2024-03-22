Как отправить ребенка в детский лагерь — четкая инструкция для родителей

Перед выбором лагеря оцените свои финансовые и семейные возможности, возраст ребенка и его уровень социальной адаптации. Ведь не все школьники согласятся на три недели покинуть дом, да и не все родители готовы отправить свое чадо в такое путешествие. Если сомневаетесь, начните с пришкольного лагеря дневного пребывания. Там ребенок чаще всего попадет в один отряд с одноклассниками и будет чувствовать себя комфортно.