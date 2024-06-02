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В Уфе открылись загородные детские лагеря

В Уфе открылись загородные детские лагеря

2 июня 2024, 05:56
Фото: 1MI
Мэр Уфы, Ратмир Мавлиев поделился новостью о запуске 12 загородных детских лагерей, обещая незабываемые приключения и разнообразные мастер-классы для маленьких участников.

В честь Международного дня защиты детей, Уфа распахнула свои объятия для юных жителей города. На радость родителям и восторг будущих участников отдыха, мэр Ратмир Мавлиев объявил о старте работы 12 загородных лагерей. Это лишь начало праздника летнего времени, наполненного интересными занятиями и возможностью для ребят провести время активно и с пользой.

Особое внимание привлекает лагерь «Чайка», который уже в 88-й раз открывает свои двери для маленьких посетителей. В этом году здесь был построен новый модульный корпус на 49 мест, предоставляющий комфортное проживание и обстановку для отдыхающих. Более 140 детей участников СВО с нетерпением ждут начала первой смены, чтобы окунуться в атмосферу творчества и обучения.

Ратмир Мавлиев не скрыл радости перед сообществом о предстоящих мастер-классах по робототехнике, медиатворчеству, музыкальным технологиям и искусству. Это лишь небольшая часть богатой программы лагерей этого года.

— Для каждого ребенка здесь найдется что-то особенное, возможность раскрыть свой потенциал или просто провести время с новыми интересными людьми, — комментирует Ратмир Мавлиев.
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