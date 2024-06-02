В Уфе открылись загородные детские лагеря

Особое внимание привлекает лагерь «Чайка», который уже в 88-й раз открывает свои двери для маленьких посетителей. В этом году здесь был построен новый модульный корпус на 49 мест, предоставляющий комфортное проживание и обстановку для отдыхающих. Более 140 детей участников СВО с нетерпением ждут начала первой смены, чтобы окунуться в атмосферу творчества и обучения.