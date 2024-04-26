Для летнего отдыха детей в Башкирии подготовят свыше 1700 оздоровительных лагерей

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Как сообщил глава ведомства, отдельные смены будут организованы для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также для детей участников СВО.
— В 2024 году из федерального бюджета выделено более 144 млн рублей, из республиканского бюджета предусмотрено 27,5 млн рублей на создание пяти быстровозводимых конструкций в четырех загородных лагерях и капремонт медблока и пищеблока в одном загородном лагере, — сообщил Мавлетбердин.
Напомним, ранее Радий Хабиров призвал закрывать лагеря при малейших нарушениях. Обращаясь к региональному Минобру и Роспотребнадзору, он призвал их проявить принципиальность в данном вопросе. Кроме того, по мнению главы региона, стоит организовывать тематические смены, а также проводить «разговоры о важном», «мужской разговор» и другие мероприятия.