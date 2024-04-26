Для летнего отдыха детей в Башкирии подготовят свыше 1700 оздоровительных лагерей

Напомним, ранее Радий Хабиров призвал закрывать лагеря при малейших нарушениях. Обращаясь к региональному Минобру и Роспотребнадзору, он призвал их проявить принципиальность в данном вопросе. Кроме того, по мнению главы региона, стоит организовывать тематические смены, а также проводить «разговоры о важном», «мужской разговор» и другие мероприятия.