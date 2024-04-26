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Published Сегодня, 12:11

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Updated Сегодня, 13:16

Для летнего отдыха детей в Башкирии подготовят свыше 1700 оздоровительных лагерей

Для летнего отдыха детей в Башкирии подготовят свыше 1700 оздоровительных лагерей

26 апреля 2024, 12:11
Фото: 1MI
В Башкирии дети смогут отдохнуть в 1770 оздоровительных организациях, сообщил в рамках оперативного совещания в правительстве республики министр образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин.
Сюжет
Дети

Как сообщил глава ведомства, отдельные смены будут организованы для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также для детей участников СВО.

— В 2024 году из федерального бюджета выделено более 144 млн рублей, из республиканского бюджета предусмотрено 27,5 млн рублей на создание пяти быстровозводимых конструкций в четырех загородных лагерях и капремонт медблока и пищеблока в одном загородном лагере, — сообщил Мавлетбердин.

Напомним, ранее Радий Хабиров призвал закрывать лагеря при малейших нарушениях. Обращаясь к региональному Минобру и Роспотребнадзору, он призвал их проявить принципиальность в данном вопросе. Кроме того, по мнению главы региона, стоит организовывать тематические смены, а также проводить «разговоры о важном», «мужской разговор» и другие мероприятия.

Глава Башкирии предложил проводить «разговоры о важном» в детских лагерях
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#Азамат Нухов#Общество#Дети#Летний оздоровительный отдых#Новости Башкирии#Дети-сироты#Летний отдых#Летние каникулы
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