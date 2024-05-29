16 незаменимых вещей, которые должны быть в базовом летнем гардеробе

Секрет успешного летнего капсульного гардероба заключается в умелом сочетании материалов и силуэтов. Важно выбирать ткани, которые не только приятны к коже, но и обеспечивают хорошую вентиляцию и не нагревают тело. Лен, хлопок и шелк станут вашими надежными помощниками в борьбе с жарой, обеспечивая легкость и комфорт даже в самые жаркие дни. При выборе кроя предпочтение следует отдавать свободным и воздушным моделям, которые позволяют коже дышать и не сковывают движений. Свободные костюмы, ставшие одной из главных тенденций этого лета, идеально подходят для создания стильного и в то же время комфортного образа.