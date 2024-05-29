16 незаменимых вещей, которые должны быть в базовом летнем гардеробе

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Секрет успешного летнего капсульного гардероба заключается в умелом сочетании материалов и силуэтов. Важно выбирать ткани, которые не только приятны к коже, но и обеспечивают хорошую вентиляцию и не нагревают тело. Лен, хлопок и шелк станут вашими надежными помощниками в борьбе с жарой, обеспечивая легкость и комфорт даже в самые жаркие дни. При выборе кроя предпочтение следует отдавать свободным и воздушным моделям, которые позволяют коже дышать и не сковывают движений. Свободные костюмы, ставшие одной из главных тенденций этого лета, идеально подходят для создания стильного и в то же время комфортного образа.
Не стоит беспокоиться о длине одежды: платья и юбки миди и макси не только модны, но и часто более удобны в носке, чем их короткие аналоги. Также стоит обратить внимание на качественно пошитые шорты и спортивные брюки, которые могут стать отличной альтернативой джинсам в жаркие дни.
Базовый элемент гардероба, который можно комбинировать с различными предметами одежды.
Независимо от того, находитесь ли вы дома или в отпуске, летние кроссовки просто необходимы для более чем 10 000 шагов в день, а удобные белые кроссовки не зря являются классикой.
Они, наряду с накладками и лентой для груди, помогут вам создать непростую летнюю посадку.
Что-то среднее между удлиненным бандо и топом без бретелек — эта модель конца 90-х, начала 00-х тихо вернулась, сумев выглядеть одновременно вневременной и современной в сочетании с расслабленными брюками или джинсами с высокой талией.
Не видно живот, защита от ультрафиолета — идеально. И не только потому, что это избавляет нас от лишнего внимания, но и потому что его также можно использовать как боди с джинсовыми шортами или штанами.
Те, кто предпочитает купальники-двойки, оценят разнообразие, которое могут предложить лучшие бренды купальников. В этом новом поколении бикини есть все: от интересных вырезов и расположения бретелей до плавок с дерзкими принтами.
Льняная ткань обеспечивает легкость и дышащие свойства, что идеально для жаркого летнего времени.
Без рукавов, с пышными рукавами, со сборками или без бретелек — идеальное летнее платье мгновенно повысит ваш статус на утреннем променаде.
Джинсовые шорты являются универсальным предметом гардероба, подходящим для различных ситуаций, от повседневных прогулок до пикников на природе. Их теперь модно носить благодаря Хейли Бибер и Джиджи Хадид.
Если у вас еще нет удобных прогулочных сандалий, сейчас самое время их приобрести. В моде туфли на платформе с ремешками и босоножки с большими пряжками.
Прочная пляжная сумка незаменима для ношения с собой полотенец, солнцезащитного крема, книг и закусок.
Солнцезащитные аксессуары, такие как соломенные канотье и солнцезащитные очки, являются необходимыми для защиты от солнечных лучей и создания стильного образа.
Юбкам-комбинациям всегда будет место в нашем гардеробе.
Утилитарные брюки, возможно, достигают апогея в своей популярности. Если они вам все еще нравятся, то давайте поддержим тенденцию.
Легкий трикотаж, который можно положить в большую большую сумку, идеально подходит для ветреных пляжей и офисов с кондиционерами.
Платье для особого случая должно производить впечатление и иметь срок службы.