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Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

1 незаменимых вещей, которые должны быть в базовом летнем гардеробе

16 незаменимых вещей, которые должны быть в базовом летнем гардеробе

29 мая 2024, 16:22
Фото: Изображение Midjourney
1 незаменимых вещей, которые должны быть в базовом летнем гардеробе
Лето — время комфорта и стиля, но подобрать идеальный гардероб для жаркой погоды может быть непростой задачей. Читайте в нашем материале о секретах создания успешного летнего капсульного гардероба.

Секрет успешного летнего капсульного гардероба заключается в умелом сочетании материалов и силуэтов. Важно выбирать ткани, которые не только приятны к коже, но и обеспечивают хорошую вентиляцию и не нагревают тело. Лен, хлопок и шелк станут вашими надежными помощниками в борьбе с жарой, обеспечивая легкость и комфорт даже в самые жаркие дни. При выборе кроя предпочтение следует отдавать свободным и воздушным моделям, которые позволяют коже дышать и не сковывают движений. Свободные костюмы, ставшие одной из главных тенденций этого лета, идеально подходят для создания стильного и в то же время комфортного образа.

Не стоит беспокоиться о длине одежды: платья и юбки миди и макси не только модны, но и часто более удобны в носке, чем их короткие аналоги. Также стоит обратить внимание на качественно пошитые шорты и спортивные брюки, которые могут стать отличной альтернативой джинсам в жаркие дни.

При выборе кроя предпочтение следует отдавать свободным и воздушным моделям, которые позволяют коже дышать и не сковывают движений.При выборе кроя предпочтение следует отдавать свободным и воздушным моделям, которые позволяют коже дышать и не сковывают движений.
При выборе кроя предпочтение следует отдавать свободным и воздушным моделям, которые позволяют коже дышать и не сковывают движений.
Фото: Изображение Midjourney

Майка / Белая футболка

Базовый элемент гардероба, который можно комбинировать с различными предметами одежды.

  • Обратите внимание на плотность ткани: она не должна быть слишком тяжелой, но и не слишком легкой, чтобы не просвечивать. Выбирайте качественный хлопок для комфорта и долговечности.
  • Идеальный фасон — классический с V-образным или круглым вырезом, подходящий для различных стилей одежды.

Летние кроссовки

Независимо от того, находитесь ли вы дома или в отпуске, летние кроссовки просто необходимы для более чем 10 000 шагов в день, а удобные белые кроссовки не зря являются классикой.

  • Выбирайте модели из дышащих материалов, чтобы обеспечить вентиляцию.
  • Обратите внимание на амортизацию: она должна быть достаточной для комфорта при ходьбе и беге.
Базовый элемент гардероба, который можно комбинировать с различными предметами одежды.Базовый элемент гардероба, который можно комбинировать с различными предметами одежды.
Базовый элемент гардероба, который можно комбинировать с различными предметами одежды.
Фото: Изображение Midjourney

Бюстгальтер без бретелек

Они, наряду с накладками и лентой для груди, помогут вам создать непростую летнюю посадку.

  • Ищите модели с хорошей поддержкой, возможно, с каркасом или усиленными боковыми частями.
  • Материал должен быть эластичным и приятным к коже, чтобы избежать раздражения.

Топ-труба

Что-то среднее между удлиненным бандо и топом без бретелек — эта модель конца 90-х, начала 00-х тихо вернулась, сумев выглядеть одновременно вневременной и современной в сочетании с расслабленными брюками или джинсами с высокой талией.

  • Выбирайте модели с хорошим качеством пошива, чтобы избежать сдвигания и скольжения.
  • Материал должен быть эластичным, чтобы обеспечить комфорт и хорошую посадку.
  • Топы-трубы идеально сочетаются с высокой талией, подчеркивая фигуру.
  • Можно выбрать модели с декоративными элементами, такими как кружева или узоры, для добавления интереса к образу.

Цельный купальник

Не видно живот, защита от ультрафиолета — идеально. И не только потому, что это избавляет нас от лишнего внимания, но и потому что его также можно использовать как боди с джинсовыми шортами или штанами.

  • Выбирайте модель с высоким вырезом на груди для более стильного вида
  • Добавьте аксессуары, такие как шляпу или солнцезащитные очки, чтобы завершить образ.

Двухсекционный купальник с высокой талией

Те, кто предпочитает купальники-двойки, оценят разнообразие, которое могут предложить лучшие бренды купальников. В этом новом поколении бикини есть все: от интересных вырезов и расположения бретелей до плавок с дерзкими принтами.

  • Высокая талия создает женственный силуэт и подчеркивает стройность фигуры.
  • Интересные вырезы и расположение бретелей добавляют оригинальности и стиля.
  • Разнообразие дизайнов и цветов позволяет выбрать идеальный вариант для каждого.
  • Рекомендации по выбору: выберите модель с плавками на высокой талии и интересным вырезом на груди. Дополните образ аксессуарами, такими как шляпу или солнцезащитные очки.

Льняная рубашка на пуговицах

Льняная ткань обеспечивает легкость и дышащие свойства, что идеально для жаркого летнего времени.

  • Рубашка на пуговицах может быть носима как повседневная одежда или использована для создания стильных образов.
  • Выбирайте рубашку с немного поношенным видом для создания уникального стиля.
Без рукавов, с пышными рукавами, со сборками или без бретелек — идеальное летнее платье мгновенно повысит ваш статус на утреннем променаде.Без рукавов, с пышными рукавами, со сборками или без бретелек — идеальное летнее платье мгновенно повысит ваш статус на утреннем променаде.
Без рукавов, с пышными рукавами, со сборками или без бретелек — идеальное летнее платье мгновенно повысит ваш статус на утреннем променаде.
Фото: Изображение Midjourney

Дневное платье

Без рукавов, с пышными рукавами, со сборками или без бретелек — идеальное летнее платье мгновенно повысит ваш статус на утреннем променаде.

  • Дневное платье является неотъемлемой частью летнего гардероба и идеально подходит для отпуска или повседневной носки.
  • Выбирайте платье с легким и свободным кроем, чтобы обеспечить комфорт в жаркую погоду.

Джинсовые шорты

Джинсовые шорты являются универсальным предметом гардероба, подходящим для различных ситуаций, от повседневных прогулок до пикников на природе. Их теперь модно носить благодаря Хейли Бибер и Джиджи Хадид.

  • Выбирайте модель с подходящей длиной, чтобы она была удобной для вас.
  • Также обратите внимание на качество ткани и посадку шорт, чтобы они сидели идеально.

Сандалии на каждый день

Если у вас еще нет удобных прогулочных сандалий, сейчас самое время их приобрести. В моде туфли на платформе с ремешками и босоножки с большими пряжками.

  • Выбирайте сандалии с платформой или небольшим каблуком для дополнительной поддержки и комфорта.
Выбирайте сандалии с платформой или небольшим каблуком для дополнительной поддержки и комфорта.Выбирайте сандалии с платформой или небольшим каблуком для дополнительной поддержки и комфорта.
Выбирайте сандалии с платформой или небольшим каблуком для дополнительной поддержки и комфорта.
Фото: Изображение Midjourney

Пляжная сумка-тоут

Прочная пляжная сумка незаменима для ношения с собой полотенец, солнцезащитного крема, книг и закусок.

  • Выбирайте сумку с достаточным объемом для всех необходимых вещей.
  • Обратите внимание на материал сумки, чтобы она была прочной и устойчивой к воде.

Дополнительная защита от солнца

Солнцезащитные аксессуары, такие как соломенные канотье и солнцезащитные очки, являются необходимыми для защиты от солнечных лучей и создания стильного образа.

  • Выбирайте соломенную канотье с широкими полями для максимальной защиты от солнца.
  • Желательно, чтобы очки были устойчивы к песку.

Летняя юбка

Юбкам-комбинациям всегда будет место в нашем гардеробе.

  • Летняя юбка, особенно структурированная миди-юбка из льна или джинсов, является стильным и комфортным предметом гардероба для летнего сезона.
  • Выбирайте более длинную юбку из грубых материалом, но так чтобы она была удобной для вас.
Утилитарные брюки-карго являются модным и практичным предметом гардероба для летнего сезона.Утилитарные брюки-карго являются модным и практичным предметом гардероба для летнего сезона.
Утилитарные брюки-карго являются модным и практичным предметом гардероба для летнего сезона.
Фото: Изображение Midjourney

Брюки-карго

Утилитарные брюки, возможно, достигают апогея в своей популярности. Если они вам все еще нравятся, то давайте поддержим тенденцию.

  • Утилитарные брюки-карго являются модным и практичным предметом гардероба для летнего сезона.
  • Выбирайте брюки с достаточным количеством карманов и элегантным дизайном.

Летний трикотаж

Легкий трикотаж, который можно положить в большую большую сумку, идеально подходит для ветреных пляжей и офисов с кондиционерами.

  • Избегайте толстого и тяжелого трикотажа, так как он будет неудобен в жаркую погоду. Вместо этого выбирайте тонкий и легкий трикотаж, такой как микрофибра или вискоза.
  • Обратите внимание на цвет и дизайн трикотажа. Яркие и насыщенные цвета, такие как ярко-голубой или оранжевый.
  • Проверьте качество трикотажа и посадку. Он должен быть приятным на ощупь, не скатываться и не деформироваться после нескольких стирок.

Платье для мероприятия

Платье для особого случая должно производить впечатление и иметь срок службы.

  • Учтите свой тип телосложения при выборе платья. Например, если у вас есть широкие бедра, выбирайте платье с высокой талией, чтобы создать визуальное удлинение фигуры.
  • Не забывайте о аксессуарах. Дополните платье украшениями, такими как серьги или ожерелье, чтобы добавить завершенности образу.
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#Ольга Харина#Общество#Лето#Летний отдых#Одежда#Мода#Летние каникулы
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