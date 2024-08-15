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Легковушка

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Август
Поезд из Уфы попал в ДТП по пути в Адлер
15 августа, 11:41
Июль
Пассажирский транспорт ждут сплошные проверки в Уфе
18 июля, 04:27
Байкер без прав разбился в Уфе
Мотоциклиста сбила иномарка с соседней полосы, сообщает ГАИ города.
9 июля, 07:55
Жизнь 20-летнего водителя унесло страшное ДТП в Башкирии
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.
7 июля, 08:25
Май
Девочка на велосипеде погибла в Башкирии
30 мая, 17:33

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