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Пассажирский транспорт ждут сплошные проверки в Уфе

Пассажирский транспорт ждут сплошные проверки в Уфе

18 июля 2024, 04:27
Фото: 1MI
На каких участках городских автодорог сотрудники ГАИ сделают особый акцент, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пассажирский транспорт массово проверят на Затонском шоссе в Уфе в четверг, 18 июля. В профилактических мероприятиях принимают участие сотрудники технадзора ГАИ башкирской столицы совместно с городским Полком ДПС.

В рамках рейда, прошедшего на автодорогах республики в период с 12 по 14 июля сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушения в работе 23 водителей пассажирского транспорта. Речь идет как о нарушениях в сфере ПДД, так и установленного законодательства.

Напомним, ранее в результате ДТП в Баймаке девушка получила травмы ног. Она шла по улице в момент, когда в неё на скорости въехала отечественная легковушка. По некоторым данным у находившейся за рулем автоледи были ненастоящие документы.

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