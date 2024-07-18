Пассажирский транспорт ждут сплошные проверки в Уфе

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Updated Сегодня, 04:30
Пассажирский транспорт массово проверят на Затонском шоссе в Уфе в четверг, 18 июля. В профилактических мероприятиях принимают участие сотрудники технадзора ГАИ башкирской столицы совместно с городским Полком ДПС.
В рамках рейда, прошедшего на автодорогах республики в период с 12 по 14 июля сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушения в работе 23 водителей пассажирского транспорта. Речь идет как о нарушениях в сфере ПДД, так и установленного законодательства.
Напомним, ранее в результате ДТП в Баймаке девушка получила травмы ног. Она шла по улице в момент, когда в неё на скорости въехала отечественная легковушка. По некоторым данным у находившейся за рулем автоледи были ненастоящие документы.