Жизнь 20-летнего водителя унесло страшное ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
По одной из версий, мужчина управлял отечественной легковушкой ВАЗ-2114, во время движения по проезжей части он решил не уступать дорогу иномарке при съезде га главную дорогу со второстепенной.
Отмечается, что вместе с водителем в салоне авто находилось несколько молодых людей. Пассажиры в результате ДТП получили травмы различной степени тяжести. Жизнь водителя спасти не удалось.
Напомним, ранее в ДТП с участием нетрезвой автоледи в Башкирии скончался её супруг. Отечественная легковушка, за рулем которой находилась женщина, столкнулась с иномаркой во время движения по автодороге.