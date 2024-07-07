mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Жизнь 20-летнего водителя унесло страшное ДТП в Башкирии

Жизнь 20-летнего водителя унесло страшное ДТП в Башкирии

7 июля 2024, 08:25
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

По одной из версий, мужчина управлял отечественной легковушкой ВАЗ-2114, во время движения по проезжей части он решил не уступать дорогу иномарке при съезде га главную дорогу со второстепенной.

Отмечается, что вместе с водителем в салоне авто находилось несколько молодых людей. Пассажиры в результате ДТП получили травмы различной степени тяжести. Жизнь водителя спасти не удалось.

Напомним, ранее в ДТП с участием нетрезвой автоледи в Башкирии скончался её супруг. Отечественная легковушка, за рулем которой находилась женщина, столкнулась с иномаркой во время движения по автодороге.

Читайте также:
Мертвецки пьяный водитель разнёс арт-объекты в УфеДвое погибли, двое пострадали: что известно о страшном ДТП в БашкирииВ Башкирии в пруду нашли автомобиль с людьми
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Башкирия#Авария#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Госавтоинспекция#Травмы#Жертвы#Инциденты#Молодежь#Легковушка#Нетрезвый водитель
Подпишитесь
Стихия или халатность: жители Уфы пытаются получить компенсации за «убитые» машины
Вчера, 05:14
Пожар ради хайпа устроили дети в Уфе
Вчера, 04:33
Шакшинский мост закроют на 2 недели: как и на чем ездить по Уфе
5 июля, 16:12
Трассу М-5 «Урал» перекроют в Башкирии
4 июля, 19:41
Комик извинился за шутку про внешность жителей Башкирии
5 июля, 15:47
Необычное предложение руки и сердца сделал своей возлюбленной лейтенант из Уфы
5 июля, 14:31