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Поезд из Уфы попал в ДТП по пути в Адлер

Поезд из Уфы попал в ДТП по пути в Адлер

15 августа 2024, 11:41
Состав на высокой скорости снёс легковушку — экстренное торможение не помогло, сообщили в Северо-Кавказских железных дорогах.

Инцидент на ж / д путях случился в четверг, 15 августа, в Тахтамукайском районе Адыгеи. Как сообщили в СКЖД, поезд выполнял рейс из столицы Башкортостана в Адлер.

Беспечный водитель легковушки совершил неудачную попытку «проскочить» через переезд прямо перед мчащим поездом. Машинист тут же затормозил, однако избежать удара не удалось.

Чудом все остались живы и никто не пострадал, однако ремонт легковушки автолюбителю теперь влетит в копеечку. Спустя 20 минут после аварии поезд продолжил движение.

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Ранее в Башкирию поступил новый электропоезд «Финист», который сломался на первом же рейсе по региону. Компания-производитель объяснилась за инцидент.

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