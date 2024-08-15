Поезд из Уфы попал в ДТП по пути в Адлер

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Инцидент на ж / д путях случился в четверг, 15 августа, в Тахтамукайском районе Адыгеи. Как сообщили в СКЖД, поезд выполнял рейс из столицы Башкортостана в Адлер.
Беспечный водитель легковушки совершил неудачную попытку «проскочить» через переезд прямо перед мчащим поездом. Машинист тут же затормозил, однако избежать удара не удалось.
Чудом все остались живы и никто не пострадал, однако ремонт легковушки автолюбителю теперь влетит в копеечку. Спустя 20 минут после аварии поезд продолжил движение.
Ранее в Башкирию поступил новый электропоезд «Финист», который сломался на первом же рейсе по региону. Компания-производитель объяснилась за инцидент.