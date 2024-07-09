Байкер без прав разбился в Уфе

Вскоре сотрудники ГАИ выяснили, что у 41-летнего мотоциклиста не имелось водительских прав. Кроме того, ТС не стояло на учёте. Мотоцикл уже увезли на штрафстоянку, а на пострадавшего составили протокол за административное нарушение.