Байкер без прав разбился в Уфе

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Авария случилась в СНТ «ОАО УМПО» в Калининском районе Уфы в понедельник, 9 июля. Двухколёсное транспортное средство столкнулось с Kia Rio по дороге в Фёдоровку. 41-летнего байкера с места ДТП увезли в больницу с несколькими травмами.
Вскоре сотрудники ГАИ выяснили, что у 41-летнего мотоциклиста не имелось водительских прав. Кроме того, ТС не стояло на учёте. Мотоцикл уже увезли на штрафстоянку, а на пострадавшего составили протокол за административное нарушение.
С водителем «Киа Рио» также разбираются полицейские. В данный момент, как сообщает Госавтоинспекция, ведётся административное расследование.