mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Байкер без прав разбился в Уфе

Байкер без прав разбился в Уфе

9 июля 2024, 07:55
Фото: ГАИ РБ
Мотоциклиста сбила иномарка с соседней полосы, сообщает ГАИ города.

Авария случилась в СНТ «ОАО УМПО» в Калининском районе Уфы в понедельник, 9 июля. Двухколёсное транспортное средство столкнулось с Kia Rio по дороге в Фёдоровку. 41-летнего байкера с места ДТП увезли в больницу с несколькими травмами.

Вскоре сотрудники ГАИ выяснили, что у 41-летнего мотоциклиста не имелось водительских прав. Кроме того, ТС не стояло на учёте. Мотоцикл уже увезли на штрафстоянку, а на пострадавшего составили протокол за административное нарушение.

Фото: ГАИ РБ

С водителем «Киа Рио» также разбираются полицейские. В данный момент, как сообщает Госавтоинспекция, ведётся административное расследование.

Читайте также:
Байкер устроил смертельную аварию в УфеПо Уфе разъезжали 26 пьяных гонщиковЦентр Уфы встал из-за аварии с автобусами
#Руслан Бикчурин#Происшествия#Уфа#ГИБДД#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#ПДД#Мотоцикл#ГАИ#Легковушка
Подпишитесь
Уфимцы поставили «двойку» городу за безобразие с Шакшинским мостом
Сегодня, 09:10
Как купить в Уфе арбуз и не попасть в больницу
Сегодня, 04:18
Чета Хабировых открыла памятник в Башкирии
Вчера, 18:49
В Башкирии падают доходы предприятий
Вчера, 17:38
Грибная охота в Уфе: как не попасть в тюрьму за сбор редких грибов
Вчера, 13:43
В рейтинг застройщиков из Башкортостана попали ключевые девелоперы региона
Сегодня, 09:13