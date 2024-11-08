Историческое здание Уфы хотят продать

Posted 8 ноября, 15:40
Published 8 ноября, 15:40
Modified 8 ноября, 21:07
Updated 8 ноября, 21:07
Отдать в частные руки мэрия города собирается подвал здания по Кольцевой, 86. Само здание состоит из трёх этажей, построено оно было в середине 50-х годов XX века.
Дом возводился по типовым проектам 1941–1957 годов, аналогичные здания можно встретить во многих уголках пост-советского пространства. В базе данных PhotoBuildings говорится как минимум о 227 домах, построенных по тому же типовому проекту.
Начальная цена помещений составляет ₽7,34 млн с шагом в ₽367 тысяч. Заявки на аукцион принимают до 27 ноября, итоги торгов будут подведены 2 декабря.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе разгорелись споры вокруг проекта обустройства территории знаменитой Водонапорной башни — исторического объекта, за облагораживание которого власти города взялись в 2024 году.