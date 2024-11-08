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Posted 8 ноября, 15:40

Published 8 ноября, 15:40

Modified 8 ноября, 21:07

Updated 8 ноября, 21:07

Историческое здание Уфы хотят продать

Историческое здание Уфы хотят продать

8 ноября 2024, 15:40
Фото: torgi.gov.ru.
Власти столицы Башкирии приватизируют помещения 70-летнего жилого дома в Черниковке — информация о лоте размещена на портале государственных торгов в пятницу, 8 ноября.

Отдать в частные руки мэрия города собирается подвал здания по Кольцевой, 86. Само здание состоит из трёх этажей, построено оно было в середине 50-х годов XX века.

Дом возводился по типовым проектам 1941–1957 годов, аналогичные здания можно встретить во многих уголках пост-советского пространства. В базе данных PhotoBuildings говорится как минимум о 227 домах, построенных по тому же типовому проекту.

Начальная цена помещений составляет ₽7,34 млн с шагом в ₽367 тысяч. Заявки на аукцион принимают до 27 ноября, итоги торгов будут подведены 2 декабря.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе разгорелись споры вокруг проекта обустройства территории знаменитой Водонапорной башни — исторического объекта, за облагораживание которого власти города взялись в 2024 году.

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