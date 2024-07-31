Уфа возвращает к жизни исторический кинотеатр

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Восстановление кинотеатра «Победа» стало символом возрождения культурной жизни Уфы. Этот исторический объект, который долгие годы оставался заброшенным, теперь превратится в городской Театр юного зрителя. По словам мэра, проект реконструкции уже находится на стадии активных работ: в настоящее время осуществляется демонтаж старых конструкций и укрепление фундамента здания.
Ратмир Мавлиев подчеркивает, что задача стоит не только в том, чтобы вернуть кинотеатр к жизни, но и сделать это быстро и качественно.
— Мы стремимся максимально эффективно использовать каждый квадратный метр помещений, — отметил он.
Сложность проекта заключается не только в технических аспектах реконструкции, но и в необходимости сохранить историческую ценность здания. В ближайшее время планируется приступить к работе над фасадом кинотеатра.