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Уфа возвращает к жизни исторический кинотеатр

Уфа возвращает к жизни исторический кинотеатр

31 июля 2024, 14:40
Фото: tg: Ратмир Мавлиев
Кинотеатр «Победа», построенный в 1948 году, наконец-то обретает вторую жизнь после семи лет запустения, сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Восстановление кинотеатра «Победа» стало символом возрождения культурной жизни Уфы. Этот исторический объект, который долгие годы оставался заброшенным, теперь превратится в городской Театр юного зрителя. По словам мэра, проект реконструкции уже находится на стадии активных работ: в настоящее время осуществляется демонтаж старых конструкций и укрепление фундамента здания.

Фото: Ратмир Мавлиев

Ратмир Мавлиев подчеркивает, что задача стоит не только в том, чтобы вернуть кинотеатр к жизни, но и сделать это быстро и качественно.

— Мы стремимся максимально эффективно использовать каждый квадратный метр помещений, — отметил он.

Сложность проекта заключается не только в технических аспектах реконструкции, но и в необходимости сохранить историческую ценность здания. В ближайшее время планируется приступить к работе над фасадом кинотеатра.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Культура#Уфа#Реконструкция#Башкортостан#Культурная жизнь#Новости Башкирии#Новости Уфы#Ратмир Мавлиев#Кинотеатр#Историческое здание#Театр юного зрителя
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