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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

В Башкирии силовики задержали сторонника Габбасова*

Сепаратиста задержали за комментарий в Башкирии

3 июля 2024, 13:13
Фото: 1MI

В Башкирии силовики задержали сторонника Габбасова*

На жителя Башкирии завели уголовное дело за призывы к экстремистской деятельности, сообщают близкие к силовикам источники.

Поводом для преследования стали размышления мужчины в одном из Telegram-чатов. Утверждается, что при комментировании некого поста в словах обвиняемого присутствовали призывы к насилию над представителями власти.

Сам задержанный в беседе с сотрудниками правоохранительных органов пояснил, что является сторонником идей запрещённой организации «Башкорт»** и одного из его основателей Руслана Габбасова*.

Сейчас задержанный находится под стражей, расследуется дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

* — Руслан Габбасов внесён в список террористов и экстремистов.

** — «Башкорт» признана экстремистской организацией

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Терроризм#Новости Башкирии#Задержание#Экстремисты#Силовики#Иноагент
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