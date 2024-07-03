Сепаратиста задержали за комментарий в Башкирии

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Поводом для преследования стали размышления мужчины в одном из Telegram-чатов. Утверждается, что при комментировании некого поста в словах обвиняемого присутствовали призывы к насилию над представителями власти.
Сам задержанный в беседе с сотрудниками правоохранительных органов пояснил, что является сторонником идей запрещённой организации «Башкорт»** и одного из его основателей Руслана Габбасова*.
Сейчас задержанный находится под стражей, расследуется дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
* — Руслан Габбасов внесён в список террористов и экстремистов.
** — «Башкорт» признана экстремистской организацией