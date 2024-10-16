Градоначальник

В Уфе строят новый храм

В столице Башкортостана рабочие начали монтировать здание Храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, отчитался в воскресенье, 6 октября, мэр города Ратмир Мавлиев у себя на личных ресурсах.