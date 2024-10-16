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Градоначальник

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Октябрь 2024
Мэр Уфы пристыдил автомобилистов
Ратмир Мавлиев поднял важную тему, призвав водителей уважать права пешеходов, пишет в среду, 16 октября, градоначальник в своих соцсетях.
16 октября 2024, 06:16
В Уфе строят новый храм
В столице Башкортостана рабочие начали монтировать здание Храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, отчитался в воскресенье, 6 октября, мэр города Ратмир Мавлиев у себя на личных ресурсах.
6 октября 2024, 09:05
«Спасибо, теперь быстрее»: уфимцы благодарят Ратмира Мавлиева
Горожане отреагировали на открытие новой транспортной развязке в Telegram-канале мэра в среду, 2 октября.
2 октября 2024, 08:39
Путин вручил медаль уфимскому чиновнику
Вслед за уфимским мэром Президент России обратил внимание на подчинённого сити-менеджера, следует из документа за подписью главы государства от понедельника, 30 сентября.
30 сентября 2024, 19:49
Сентябрь 2024
«Дети Мавлиева и Хабирова, видимо, с частными нянями в тёплых домах сидят»
24 сентября 2024, 07:07
Май 2024
Уфимцы атаковали соцсети мэра после утреннего селфи
7 мая 2024, 04:37

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