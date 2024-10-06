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Posted 6 октября, 09:05

Published 6 октября, 09:05

Modified 6 октября, 12:37

Updated 6 октября, 12:37

В Уфе строят новый храм

В Уфе строят новый храм

6 октября 2024, 09:05
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram
В столице Башкортостана рабочие начали монтировать здание Храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, отчитался в воскресенье, 6 октября, мэр города Ратмир Мавлиев у себя на личных ресурсах.

Объект будет расположен на улице Комсомольской. Как написал сити-менеджер, его возводят вместо старого здания храма, который за годы пришёл в упадок и стал аварийным.

Градоначальник башкирской столицы также поделился некоторыми кадрами с места проведения работ и выразил благодарность предпринимателям за финансовую помощь в деле восстановления религиозного объекта.

Новую мечеть открыли в Уфе
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Напомним, ранее Mkset информировал о том, что под Уфой — в селе Старые Турбаслы — состоялось открытие новой мечети «Махалля», строительство которой началось ещё в 2011 году.

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