В Уфе строят новый храм

Posted 6 октября, 09:05
Published 6 октября, 09:05
Modified 6 октября, 12:37
Updated 6 октября, 12:37
Объект будет расположен на улице Комсомольской. Как написал сити-менеджер, его возводят вместо старого здания храма, который за годы пришёл в упадок и стал аварийным.
Градоначальник башкирской столицы также поделился некоторыми кадрами с места проведения работ и выразил благодарность предпринимателям за финансовую помощь в деле восстановления религиозного объекта.
Напомним, ранее Mkset информировал о том, что под Уфой — в селе Старые Турбаслы — состоялось открытие новой мечети «Махалля», строительство которой началось ещё в 2011 году.