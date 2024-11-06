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2024
Вирус Коксаки — когда ждать в Башкирии
6 ноября, 18:28
Пропавшего пациента нашли прохожие в Уфе
3 октября, 06:54
Уфимку обманули с отпуском в Таиланд
25 сентября, 09:20
Срочно. В Башкирии произошла крупная коммунальная авария
28 августа, 17:43
В Уфе водители автобусов отказываются ездить из-за плохих дорог
23 августа, 11:40
«Я работаю только ради проезда?»: уфимец в ярости от цен на «Восточный выезд»
Автомобилист в соцсетях поделился чеком за проезд по платной дороге, который внезапно подорожал на 150%.
17 июля, 08:18
2022
Горячая линия по коронавирусу в Уфе
16 марта 2022, 11:48
2020
Министр здравоохранения Башкирии объяснил загруженность единой службы записи к врачу
27 октября 2020, 11:34
2017
Госавтоинспекторы Башкирии пообщаются с водителями
31 марта 2017, 05:52

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