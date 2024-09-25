Уфимку обманули с отпуском в Таиланд

Posted 25 сентября, 09:20
Published 25 сентября, 09:20
Modified 25 сентября, 09:56
Updated 25 сентября, 09:56
Уфимка, мечтая провести отпуск на солнечных пляжах Таиланда, приобрела путевку за 80000 рублей через турагента. Однако радостное ожидание отпуска обернулось разочарованием: туроператор неожиданно отменил поездку и, что самое неприятное, отказался возвращать деньги.
На помощь пострадавшей пришли специалисты горячей линии министерства. Они составили претензию и подготовили исковое заявление к недобросовестному оператору. Женщине удалось вернуть свои средства, и она теперь может вздохнуть с облегчением.
— Перед покупкой тура обязательно ознакомьтесь с условиями договора и сохраняйте все чеки. Также рекомендуется приобретать билеты только на официальных сайтах проверенных турагентств, — комментируют специалисты.