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Posted 25 сентября, 09:20

Published 25 сентября, 09:20

Modified 25 сентября, 09:56

Updated 25 сентября, 09:56

Уфимку обманули с отпуском в Таиланд

Уфимку обманули с отпуском в Таиланд

25 сентября 2024, 09:20
Фото: mkset.ru
Сюжет
Башкирия
Не все предложения горящих туров оказываются такими привлекательными, как кажутся на первый взгляд, сообщает в среду, 25 сентября, министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев.

Уфимка, мечтая провести отпуск на солнечных пляжах Таиланда, приобрела путевку за 80000 рублей через турагента. Однако радостное ожидание отпуска обернулось разочарованием: туроператор неожиданно отменил поездку и, что самое неприятное, отказался возвращать деньги.

На помощь пострадавшей пришли специалисты горячей линии министерства. Они составили претензию и подготовили исковое заявление к недобросовестному оператору. Женщине удалось вернуть свои средства, и она теперь может вздохнуть с облегчением.

— Перед покупкой тура обязательно ознакомьтесь с условиями договора и сохраняйте все чеки. Также рекомендуется приобретать билеты только на официальных сайтах проверенных турагентств, — комментируют специалисты.
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