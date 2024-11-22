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Тест. Исчезнувшая Уфа: тест для коренных жителей города
22 ноября, 20:11
Дешево и заграницу: куда полететь из Уфы отдыхать с бюджетом в ₽50 000
7 октября, 01:28
Когда в Уфе включат отопление
21 сентября, 18:08
Существенный отток населения из пяти районов Башкирии зафиксировали статистики
Согласно данным Башстата, показатель убыли составил 2,3 человека на 10 тысяч жителей.
14 марта, 04:40
2023
Назван район Башкирии с наиболее низкими показателями рождаемости
27 ноября 2023, 03:38
Названы самые многочисленные города Башкирии
Численность населения по муниципалитетам подсчитал Башстат.
27 сентября 2023, 07:14

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