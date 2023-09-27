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Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Названы самые многочисленные города Башкирии

Названы самые многочисленные города Башкирии

27 сентября 2023, 07:14
Фото: 1MI
Численность населения по муниципалитетам подсчитал Башстат.

Уфа является самым населенным пунктом в Башкортостане. В столице проживает четверть всего населения — 1 180 979 человек. Об этом говорят данные Башстата.

На втором месте находится Стерлитамак, где проживают почти 280 тысяч человек, Салават с населением в 147 296 человек разместился на третьем месте.

Уже дальше идут такие города как Нефтекамск и Октябрьский с населением в 147 296 и 116 282 человека соответсвенно.

Между тем, городом с наименьшим числом жителей является Агидель, там проживают 14 002 человека.

Всего в Башкортостане, по данным Башстата, проживают 4 077 600 человек.

#Общество#Элина Сайфранова#Башкортостан#Население#Города
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