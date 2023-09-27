Названы самые многочисленные города Башкирии

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Уфа является самым населенным пунктом в Башкортостане. В столице проживает четверть всего населения — 1 180 979 человек. Об этом говорят данные Башстата.
На втором месте находится Стерлитамак, где проживают почти 280 тысяч человек, Салават с населением в 147 296 человек разместился на третьем месте.
Уже дальше идут такие города как Нефтекамск и Октябрьский с населением в 147 296 и 116 282 человека соответсвенно.
Между тем, городом с наименьшим числом жителей является Агидель, там проживают 14 002 человека.
Всего в Башкортостане, по данным Башстата, проживают 4 077 600 человек.