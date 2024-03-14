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В Башкирии зарегистрированы высокие показатели миграционной убыли населения

Существенный отток населения из пяти районов Башкирии зафиксировали статистики

14 марта 2024, 04:40
Фото: 1MI

В Башкирии зарегистрированы высокие показатели миграционной убыли населения

Согласно данным Башстата, показатель убыли составил 2,3 человека на 10 тысяч жителей.

Высокие показатели миграционной убыли зафиксировали аналитики Башстата в пяти муниципалитетах республики. Так, существенный отток граждан произошел из Гафурийского районе (178 на 10 тысяч человек), Дуванского (176,1), Зианчуринского (173,1), Зилаирского (163,1) и Мишкинского (162,2) районов.

В то-де время миграционный прирост зарегистрирован в семи муниципалитетах. Так, наибольшей популярностью по итогам 2023 года пользовался Уфимский район — 210,6 на 10 тысяч населения. Высокие показатели также регистрировались в Иглинском районе (131), Стерлитамаке (66,3), Уфе (58), Нефтекамске (41,3), Октябрьском (24,5) и Салавате (7,8).

Ранее Mkset.ru сравнил статистические данные о численности населения республиканских муниципалитетов за 2024 и 2023 год. По данным Башстата, на начало 2024 года в Башкирии проживало 4 млн 65 тыс 659 человек. Убыль населения за год оценивалась почти в 6 тыс человек. Обновленные данные, однако, свидетельствуют о том, что масштабы демографических потерь гораздо выше.

Убыль населения в Башкирии преодолела важную отметку
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#Общество#Статистика#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Города
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