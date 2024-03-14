Существенный отток населения из пяти районов Башкирии зафиксировали статистики

Ранее Mkset.ru сравнил статистические данные о численности населения республиканских муниципалитетов за 2024 и 2023 год. По данным Башстата, на начало 2024 года в Башкирии проживало 4 млн 65 тыс 659 человек. Убыль населения за год оценивалась почти в 6 тыс человек. Обновленные данные, однако, свидетельствуют о том, что масштабы демографических потерь гораздо выше.