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Posted 22 ноября, 20:11

Published 22 ноября, 20:11

Modified 22 ноября, 20:15

Updated 22 ноября, 20:15

Исчезнувшая Уфа: тест для коренных жителей города

Исчезнувшая Уфа: тест для коренных жителей города

22 ноября 2024, 20:11
Фото: https://vk.com/ufahistory1
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Наслаждаемся историческими видами Уфы и проверяем свои знания о видах городах времен эпохи СССР.
Исчезнувшая Уфа: тест для коренных жителей города
Тест
Фото: https://vk.com/ufahistory1
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