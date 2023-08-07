Хабиров озвучил 3 основных причины гибели жителей Башкирии

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Сегодня, 7 августа, в ходе оперативного совещания Радий Хабиров озвучил главные внешние факторы, из-за которых гибнут жители Башкирии.
— В ДТП погибают, тонут и горят. Я сегодня посмотрел данные по средней продолжительности жизни, Башкортостан уверенно идет вперед — 73,26 сотых. Мы психологическую отметку в 73 года уже прошли. Но по смертности по внешним причинам у нас идет падение на 15%, — Радий Хабиров.
Только за прошедшие выходные утонуло 6 человек, из которых все находились в состоянии алкогольного опьянения.
— Как правило, утонувшие взрослые, молодые, могли бы еще столько пользы принести семьям и стране своей. Я понимаю жара и отдыхают люди. Но здесь надо что-то делать, — заключил Радий Хабиров.
Отмечается, что среди внешних факторов смертности населения снижены случаи самоубийства, убийства и отравления алкоголем.