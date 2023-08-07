mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Изображение материала

Хабиров озвучил 3 основных причины гибели жителей Башкирии

7 августа 2023, 07:24
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава Башкирии сегодня на оперативном совещании с членами правительства РБ.

Сегодня, 7 августа, в ходе оперативного совещания Радий Хабиров озвучил главные внешние факторы, из-за которых гибнут жители Башкирии.

— В ДТП погибают, тонут и горят. Я сегодня посмотрел данные по средней продолжительности жизни, Башкортостан уверенно идет вперед — 73,26 сотых. Мы психологическую отметку в 73 года уже прошли. Но по смертности по внешним причинам у нас идет падение на 15%, — Радий Хабиров.

Только за прошедшие выходные утонуло 6 человек, из которых все находились в состоянии алкогольного опьянения.

— Как правило, утонувшие взрослые, молодые, могли бы еще столько пользы принести семьям и стране своей. Я понимаю жара и отдыхают люди. Но здесь надо что-то делать, — заключил Радий Хабиров.

Отмечается, что среди внешних факторов смертности населения снижены случаи самоубийства, убийства и отравления алкоголем.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Смертность#Пожары#Гибель людей
Подпишитесь
Перечислены виды обязательных работ, к которым привлекут школьников Башкирии с осени
Сегодня, 11:34
«Расстреливать»: глава Башкирии отдал чиновникам поручения по школьному питанию
Сегодня, 08:01
Суд может оштрафовать признанного иноагентом экс-пиарщика главы Башкирии
Сегодня, 10:34
Полиция раскрыла личность извращенца, который кошмарил уфимок в автобусах
Сегодня, 10:00
Автобус с ехавшими в Соль-Илецк туристами сгорел дотла на трассе
Сегодня, 11:03
«Башнефть» восполняет популяцию краснокнижных рыб в Башкирии
4 августа, 12:00