В Башкирии обнаружили тело полугодовалого младенца

Posted 15 июля 2020, 07:25
Published 15 июля 2020, 07:25
Modified 17 октября 2022, 20:38
Updated 17 октября 2022, 20:38
В Башкирии страшное событие произошло 11 июля. Девочку вечером нашли в сельском доме ее родители. Ребенку на момент смерти было всего полгодика.
На теле малышки не было никаких видимых следов насилия, передает «КП-Уфа». Ребенка осмотрели сотрудники скорой помощи, позже приехали следователи МВД и Следкома.
Тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу. С места происшествия также изъяли детскую смесь.