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Posted 15 июля 2020, 07:25

Published 15 июля 2020, 07:25

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

В Башкирии обнаружили тело полугодовалого младенца

В Башкирии обнаружили тело полугодовалого младенца

15 июля 2020, 07:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ребенка нашли в одном из домов в Мелеузовском районе.

В Башкирии страшное событие произошло 11 июля. Девочку вечером нашли в сельском доме ее родители. Ребенку на момент смерти было всего полгодика.

На теле малышки не было никаких видимых следов насилия, передает «КП-Уфа». Ребенка осмотрели сотрудники скорой помощи, позже приехали следователи МВД и Следкома.

Тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу. С места происшествия также изъяли детскую смесь.

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