mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Фрукт

Выбрать дату
Июль 2024
Эти 7 сезонных ягод могут изменить вашу жизнь! Вся правда о суперфруктах лета
19 июля 2024, 11:25
Летние ягоды: где собрать клубнику в Уфе и окрестностях?
3 июля 2024, 11:44
Май 2024
Бананы выросли, огурцы упали: динамика цен на продукты в магазинах Башкирии
21 мая 2024, 10:05
5 волшебных сортов клубники, которые дадут вам большой урожай
16 мая 2024, 12:44
Как выбрать самую вкусную клубнику: главный признак, который нельзя игнорировать
15 мая 2024, 12:15
Апрель 2024
Не только капуста — какие свежие овощи и фрукты есть в магазинах Башкирии
17 апреля 2024, 05:52

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика