Как выбрать самую вкусную клубнику: главный признак, который нельзя игнорировать

Выделение определенных сортов земляники как самых популярных является некорректным, так как фермеры обычно выращивают смесь нескольких сортов (около 6-8) с разными временами созревания. Это дает возможность им получать урожай на протяжении наиболее продолжительного времени. К тому же этот набор может изменяться каждый год, чтобы протестировать новые сорта земляники с улучшенными характеристиками.