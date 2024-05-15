Как выбрать самую вкусную клубнику: главный признак, который нельзя игнорировать

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Выделение определенных сортов земляники как самых популярных является некорректным, так как фермеры обычно выращивают смесь нескольких сортов (около 6-8) с разными временами созревания. Это дает возможность им получать урожай на протяжении наиболее продолжительного времени. К тому же этот набор может изменяться каждый год, чтобы протестировать новые сорта земляники с улучшенными характеристиками.
Более важным является количество дней солнечной активности, которое получает растение. Чем больше дней солнца, тем слаще становятся ягоды, поэтому земляника, выращенная в конце лета и начале осени, обычно имеет более насыщенный вкус, чем в начале сезона.
Также важным фактором является правильное питание растения, то есть обеспечение его необходимыми веществами. Перепады дневных и ночных температур также влияют на вкус.
Для оптимального хранения клубники в домашних условиях рекомендуется следующее:
Эксперт Ирина Козий объясняет, что охлаждение происходит на специальных небольших складах-холодильниках, которые расположены неподалеку от ягодных плантаций. Ящики с клубникой помещаются в камеры склада, где холодильная установка поддерживает необходимую температуру. Система вентиляции обеспечивает равномерное и постепенное охлаждение ягод в течение нескольких часов.
Добросовестные производители охлаждают клубнику прямо на поле до температуры от +2 до +4 градусов Цельсия. Затем она хранится и продается с соблюдением «холодовой цепочки». Если правильно выращенную ягоду охладить в течение часа после сбора и далее поддерживать охлажденной при хранении, транспортировке и продаже, даже спелые ягоды сохранят свой вкус и полезные свойства в течение 10-14 дней.
После охлаждения клубника должна продолжать храниться и транспортироваться при соответствующем температурном режиме и уровне влажности до момента реализации. Оперативное охлаждение (в течение часа с момента сбора урожая) и непрерывная холодовая цепочка позволяют сохранить качество ягод, их внешний вид, вкус и содержание полезных веществ на длительный период.
Для защиты клубники от вредителей и болезней используются различные методы, включая биологические (например, ловушки и хищные насекомые) и химические методы. Крупные производители строго следуют технологиям выращивания и проводят проверки качества, чтобы обеспечить безопасность продукции.
Клубника, поставляемая крупными производителями и продаваемая в розничных сетях, обычно более безопасна, чем ягоды, выращенные частными лицами. Крупные производители строго контролируют использование химических удобрений и пестицидов, чтобы минимизировать их остатки на ягодах.
Избыток азотных удобрений может привести к увеличению содержания нитратов в клубнике. Однако, крупные производители строго контролируют использование удобрений, чтобы предотвратить избыток нитратов в ягодах. При правильном выращивании и хранении, содержание нитратов в клубнике не представляет угрозы для здоровья.
Миф о «накачанной» клубнике, содержащей химические вещества, не имеет научного обоснования. Клубника, продаваемая в магазинах, проходит строгий контроль качества, и такие ягоды не существуют на практике.
Ранняя клубника, собранная в стадии технической спелости, может быть твердой и без запаха. Это связано с тем, что ягоды собираются раньше, чтобы обеспечить длительную транспортировку и сохранность продукта.
Стоимость варьируется в зависимости от вида, веса и способа упаковки.
Быстрозамороженная клубника 1кг — 250 рублей.
Свежая клубника 250г — 305 рублей.
Оптовая продажа клубники
Как видно из приведенных данных, самая дешевая клубника в Уфе — быстрозамороженная, которая стоит 250 рублей за килограмм. Самая дорогая — свежая клубника, которая стоит 305 рублей за 250 грамм.