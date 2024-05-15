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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Выбираем клубнику

Как выбрать самую вкусную клубнику: главный признак, который нельзя игнорировать

15 мая 2024, 12:15
Фото: 1MI
Выбираем клубнику
Почему ранняя клубника твердая и без запаха? Какие основные признаки качественной клубники? На эти и другие вопросы отвечаем в нашем материале.

Влияет ли выбор сорта на вкус клубники?

Выделение определенных сортов земляники как самых популярных является некорректным, так как фермеры обычно выращивают смесь нескольких сортов (около 6-8) с разными временами созревания. Это дает возможность им получать урожай на протяжении наиболее продолжительного времени. К тому же этот набор может изменяться каждый год, чтобы протестировать новые сорта земляники с улучшенными характеристиками.

Более важным является количество дней солнечной активности, которое получает растение. Чем больше дней солнца, тем слаще становятся ягоды, поэтому земляника, выращенная в конце лета и начале осени, обычно имеет более насыщенный вкус, чем в начале сезона.

Также важным фактором является правильное питание растения, то есть обеспечение его необходимыми веществами. Перепады дневных и ночных температур также влияют на вкус.

Что нужно учесть при покупке клубники?Что нужно учесть при покупке клубники?
Что нужно учесть при покупке клубники?
Фото: 1MI

Что нужно учесть при покупке клубники?

  • Аромат: самая вкусная и свежая ягода имеет характерный аромат, который указывает на ее спелость. Если клубника не пахнет, это может быть признаком того, что она несвежая или неспелая.
  • Зеленый чашелистик: если листочек и палочка выглядят сухими или желтыми, это может указывать на то, что ягода была собрана слишком давно или хранится неправильно.
  • Сухость и упругость: если все наоборот, то скорее всего ягодки начали портиться.
  • Одинаковый размер и форма: в одной упаковке ягода должна быть примерно одного размера и формы. Это указывает на то, что она относятся к одному сорту.
  • Маленькая упаковка: крупных ящиках ягоды могут быть повреждены или помяты.
  • Дно контейнера: при покупке проверьте контейнер на наличие помятых или подгнивших ягод. Большое количество сока на дне также может указывать на несвежесть ягод.

Как хранить клубнику:

Для оптимального хранения клубники в домашних условиях рекомендуется следующее:

  1. Поместите клубнику в холодильник, где поддерживается температура около 4-6°C.
  2. Храните клубнику в оригинальной упаковке или в контейнере с отверстиями для вентиляции.
  3. Не храните клубнику рядом с фруктами, которые выделяют этилен, так как это может ускорить ее порчу.
  4. Перед употреблением выньте клубнику из холодильника и дайте ей немного подсохнуть при комнатной температуре перед употреблением.
Охлаждённая клубника. Что это?Охлаждённая клубника. Что это?
Охлаждённая клубника. Что это?
Фото: 1MI

Что означает процесс охлаждения клубники?

Эксперт Ирина Козий объясняет, что охлаждение происходит на специальных небольших складах-холодильниках, которые расположены неподалеку от ягодных плантаций. Ящики с клубникой помещаются в камеры склада, где холодильная установка поддерживает необходимую температуру. Система вентиляции обеспечивает равномерное и постепенное охлаждение ягод в течение нескольких часов.

Добросовестные производители охлаждают клубнику прямо на поле до температуры от +2 до +4 градусов Цельсия. Затем она хранится и продается с соблюдением «холодовой цепочки». Если правильно выращенную ягоду охладить в течение часа после сбора и далее поддерживать охлажденной при хранении, транспортировке и продаже, даже спелые ягоды сохранят свой вкус и полезные свойства в течение 10-14 дней.

После охлаждения клубника должна продолжать храниться и транспортироваться при соответствующем температурном режиме и уровне влажности до момента реализации. Оперативное охлаждение (в течение часа с момента сбора урожая) и непрерывная холодовая цепочка позволяют сохранить качество ягод, их внешний вид, вкус и содержание полезных веществ на длительный период.

Клубника: выбор, обработка и безопасностьКлубника: выбор, обработка и безопасность
Клубника: выбор, обработка и безопасность
Фото: 1MI

Безопасная клубника: как ее отличить и где купить

Обработка

Для защиты клубники от вредителей и болезней используются различные методы, включая биологические (например, ловушки и хищные насекомые) и химические методы. Крупные производители строго следуют технологиям выращивания и проводят проверки качества, чтобы обеспечить безопасность продукции.

Безопасность в магазине

Клубника, поставляемая крупными производителями и продаваемая в розничных сетях, обычно более безопасна, чем ягоды, выращенные частными лицами. Крупные производители строго контролируют использование химических удобрений и пестицидов, чтобы минимизировать их остатки на ягодах.

Нитраты в клубнике

Избыток азотных удобрений может привести к увеличению содержания нитратов в клубнике. Однако, крупные производители строго контролируют использование удобрений, чтобы предотвратить избыток нитратов в ягодах. При правильном выращивании и хранении, содержание нитратов в клубнике не представляет угрозы для здоровья.

Миф о «накачанной» клубнике, содержащей химические вещества, не имеет научного обоснования. Клубника, продаваемая в магазинах, проходит строгий контроль качества, и такие ягоды не существуют на практике.

Ранняя клубника

Ранняя клубника, собранная в стадии технической спелости, может быть твердой и без запаха. Это связано с тем, что ягоды собираются раньше, чтобы обеспечить длительную транспортировку и сохранность продукта.

Сколько стоит клубника в Уфе?Сколько стоит клубника в Уфе?
Сколько стоит клубника в Уфе?
Фото: 1MI

Сколько стоит клубника в Уфе?

Стоимость варьируется в зависимости от вида, веса и способа упаковки.

Быстрозамороженная клубника 1кг — 250 рублей.

Свежая клубника 250г — 305 рублей.

Оптовая продажа клубники

  • от 70 рублей за килограмм (свежая клубника из Киргизии)
  • от 350 рублей за килограмм (свежая клубника Кубанская)
  • от 200 рублей за килограмм (свежая клубника Краснодарская)
  • 300 рублей за килограмм (свежая клубника)

Как видно из приведенных данных, самая дешевая клубника в Уфе — быстрозамороженная, которая стоит 250 рублей за килограмм. Самая дорогая — свежая клубника, которая стоит 305 рублей за 250 грамм.

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#Ольга Харина#Общество#Здоровье#Здоровье детей#Еда#Фрукт
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