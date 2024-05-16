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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Лучшие сорта клубники для центральной России

5 волшебных сортов клубники, которые дадут вам большой урожай

16 мая 2024, 12:44
Фото: 1MI
Лучшие сорта клубники для центральной России
Рассказываем, как сажать и сеять клубнику, какие сорта самые лучшие и какой уход подходит для большей урожайности.

Лучшие сорта клубники для центральной России

Клубника — это растение, которое каждый год дает красные сочные плоды различной формы: шарообразные, вытянутые или конические. В зависимости от сорта клубники, вкус может быть сладким или с небольшой кислинкой. Существует много различных сортов клубники, которые можно разделить на две основные группы:

  1. Короткодневные сорта (КСД) — они дают один большой урожай в летние месяцы или ранней осенью, и это зависит от того, где они растут.
  2. Нейтральнодневные сорта (НСВ), также известные как ремонтантные, плодоносят несколько раз в сезон, начиная с лета и продолжая до поздней осени. Эти сорта особенно популярны среди дачников, потому что они обеспечивают урожай на протяжении длительного времени.

Выбирая сорт клубники, стоит обратить внимание на несколько важных характеристик:

  • Качество ягод: высокое содержание сахара, привлекательный внешний вид, приятный аромат.
  • Удобство в хранении и транспортировке: некоторые сорта лучше сохраняют свежесть и форму после сбора.
  • Урожайность и качество урожая: сколько ягод дает растение и какая доля из них первого сорта.
  • Морозостойкость: важно для регионов с холодными зимами, например, для средней полосы России.
  • Устойчивость к болезням и вредителям: помогает снизить затраты на уход за растениями и повышает безопасность урожая.

В центральной части России популярны следующие сорта клубники:

  1. Rumba и Allegro — хороши для средней полосы, устойчивы к болезням, обеспечивают высокий урожай сладких ягод.
  2. Flair — отличается ранним созреванием и устойчивостью к заболеваниям.
  3. Asia — известна своей устойчивостью к морозам и высокой урожайностью.
  4. Malwina — сорт с крупными ягодами, отличается высокой устойчивостью к болезням.
  5. Murano — позднеспелый сорт с крупными, сладкими ягодами, хорошо переносит зиму.

Выбор конкретного сорта зависит от ваших условий выращивания, предпочтений во вкусе и готовности к уходу за растениями.

Сравнение рассады для посадкиСравнение рассады для посадки
Сравнение рассады для посадки
Фото: 1MI

Сравнение рассады для посадки

Когда дело доходит до пересадки клубники в открытый грунт, у садоводов есть два основных варианта готовых стартеров: фриго-саженцы и кассетная рассада. Давайте разберемся подробнее с каждым из них.

Фриго-саженцы

Фриго-саженцы — это клубника, которая выращена специальным образом и затем заморожена для длительного хранения. Эти саженцы имеют открытую корневую систему, то есть корни не покрыты почвой или субстратом, что делает их удобными для транспортировки и хранения в замороженном состоянии.

Преимущества:

  • Длительный срок хранения: Можно хранить в морозильнике до 6 месяцев, что позволяет выбрать удобное время для посадки.
  • Подходят для теплиц: Идеальны для выращивания в контролируемых условиях теплиц.

Как использовать:

  • Размораживание: Перед посадкой необходимо полностью разморозить саженцы при комнатной температуре.
  • Посадка: После разморозки саженцы следует сразу же посадить в подготовленную почву.

Фриго-саженцы классифицируются по категориям в зависимости от толщины рожка (стебля), что указывает на их потенциальную урожайность.

Кассетная рассада

Кассетная рассада — это молодые растения клубники, выращенные в специальных модульных палетках или горшках. Каждый модуль содержит отдельный саженец с развитой корневой системой, который уже находится в почве или субстрате и готов к дальнейшему росту.

Преимущества:

  • Готовность к посадке: Можно сразу же пересадить в открытый грунт или использовать в теплице.
  • Удобство: Модульная система позволяет легко управлять рассадой и обеспечивает равномерные условия для роста каждого растения.

Как использовать:

  • Посадка: Пересадку кассетной рассады можно проводить в любое время года, подходит как для весенней, так и для осенней посадки.
  • Уход: После пересадки важно обеспечить растениям достаточное количество влаги и света.
Когда и как лучше пересаживать клубнику в открытый грунт?Когда и как лучше пересаживать клубнику в открытый грунт?
Когда и как лучше пересаживать клубнику в открытый грунт?
Фото: 1MI

Когда и как лучше пересаживать клубнику в открытый грунт?

Весенняя посадка клубники

Весенняя посадка клубники обычно проводится в период с конца марта по начало мая, в зависимости от погодных условий в вашем регионе. Важно, чтобы земля уже достаточно прогрелась, но еще не начались устойчивые теплые температуры, которые могут вызвать стресс у растений после пересадки.

Преимущества весенней посадки:

  • Растения начинают активно расти и развиваться с наступлением тепла, что позволяет им хорошо укорениться и подготовиться к плодоношению в летний период.
  • Весной почва обычно более влажная, что благоприятствует укоренению.

Осенняя посадка клубники

Осенняя посадка проводится в период с сентября по начало ноября. Растения должны успеть хорошо укорениться до наступления холодов.

Преимущества осенней посадки:

  • Растения имеют всю зиму на укрепление и подготовку к активному росту весной.
  • Осенью почва богата питательными веществами, так как летом многие из них вымываются дождями, а осенью они возвращаются в почву благодаря разложению растительных остатков.

Выбор сорта для поздней посадки

Если вы планируете пересадку клубники поздно, например, в конце весны или осенью, рассмотрите возможность выбора ремонтантных сортов. Эти сорта способны плодоносить несколько раз за сезон, включая летний и осенний периоды, что позволяет получить урожай даже если растение не успело плодоносить в первый год после посадки.

В любом случае, перед посадкой убедитесь, что растения здоровы, корни хорошо развиты, и почва подготовлена правильно — рыхлая, плодородная и хорошо дренированная. Это обеспечит успешное укоренение и развитие клубники.

Как выращивать землянику в открытом грунте

Шаг 1. Выберите подходящую почву для выращивания земляники: песчаную или глинистую. Почва должна быть влажной и слегка кислой. Перед посадкой на небольшой участок земли можно добавить удобрения.

Шаг 2. Подготовьте грядку, выбрав ровный и солнечный участок. Выберите размер грядки, который удобно обрабатывать. Можно использовать приподнятые грядки для уменьшения сорняков.

Шаг 3. Определите схему посадки: однострочную или двухстрочную. Высаживайте кусты с шагом в зависимости от сорта.

Шаг 4. Проверьте саженцы перед посадкой: они не должны иметь повреждений. Выкопайте ямки для посадки саженцев и поместите их в землю на уровне корней.

Шаг 4. Засыпьте ямки землей, утрамбуйте и полейте водой. При ранней посадке укройте землянику от заморозков.

Для борьбы со сорняками используйте мульчу или агроткань. Прокашивайте междурядья и укладывайте солому после посадки.

Фото: 1MI

Правильный уход

Чтобы регулярно получать обильный урожай клубники, важно ухаживать за растениями круглый год. Вот несколько советов по уходу за клубникой в разные сезоны:

Летний уход

  1. Полив: клубника нуждается в регулярном поливе, особенно в период активного роста и цветения. Поливайте растения раз в три дня, обеспечивая умеренное увлажнение почвы. Избегайте переувлажнения, особенно в холодное время, так как это может привести к гниению корней.
  2. Борьба с сорняками: чтобы минимизировать рост сорняков, можно использовать укрывной материал, такой как черная пленка или специальные садовые ткани. Они не только предотвращают появление сорняков, но и помогают сохранить влагу в почве.
  3. Обрезка: Регулярно удаляйте увядшие листья и побеги, чтобы предотвратить распространение болезней и вредителей. Также обрезка помогает растению сосредоточить энергию на плодоношении.

Осенний и зимний уход

  1. Подготовка к зиме: после сбора урожая подготовьте грядку к зиме. Удалите все растительные остатки и проведите вспашку или рыхление почвы. Это поможет предотвратить размножение вредителей и болезней.
  2. Защита от морозов: в холодное время года защитите клубнику от заморозков. Используйте укрывные материалы, такие как спанбонд или мульча, чтобы сохранить тепло вокруг растений. Убедитесь, что укрытие плотно прилегает к почве, но не задавливает растения.
  3. Периодичность посадки: рекомендуется менять место посадки клубники каждые три года для предотвращения истощения почвы и снижения риска заболеваний.
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#Ольга Харина#Общество#Здоровье#Еда#Фрукт
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