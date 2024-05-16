5 волшебных сортов клубники, которые дадут вам большой урожай

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Клубника — это растение, которое каждый год дает красные сочные плоды различной формы: шарообразные, вытянутые или конические. В зависимости от сорта клубники, вкус может быть сладким или с небольшой кислинкой. Существует много различных сортов клубники, которые можно разделить на две основные группы:
Выбирая сорт клубники, стоит обратить внимание на несколько важных характеристик:
В центральной части России популярны следующие сорта клубники:
Выбор конкретного сорта зависит от ваших условий выращивания, предпочтений во вкусе и готовности к уходу за растениями.
Когда дело доходит до пересадки клубники в открытый грунт, у садоводов есть два основных варианта готовых стартеров: фриго-саженцы и кассетная рассада. Давайте разберемся подробнее с каждым из них.
Фриго-саженцы — это клубника, которая выращена специальным образом и затем заморожена для длительного хранения. Эти саженцы имеют открытую корневую систему, то есть корни не покрыты почвой или субстратом, что делает их удобными для транспортировки и хранения в замороженном состоянии.
Фриго-саженцы классифицируются по категориям в зависимости от толщины рожка (стебля), что указывает на их потенциальную урожайность.
Кассетная рассада — это молодые растения клубники, выращенные в специальных модульных палетках или горшках. Каждый модуль содержит отдельный саженец с развитой корневой системой, который уже находится в почве или субстрате и готов к дальнейшему росту.
Весенняя посадка клубники обычно проводится в период с конца марта по начало мая, в зависимости от погодных условий в вашем регионе. Важно, чтобы земля уже достаточно прогрелась, но еще не начались устойчивые теплые температуры, которые могут вызвать стресс у растений после пересадки.
Осенняя посадка проводится в период с сентября по начало ноября. Растения должны успеть хорошо укорениться до наступления холодов.
Если вы планируете пересадку клубники поздно, например, в конце весны или осенью, рассмотрите возможность выбора ремонтантных сортов. Эти сорта способны плодоносить несколько раз за сезон, включая летний и осенний периоды, что позволяет получить урожай даже если растение не успело плодоносить в первый год после посадки.
В любом случае, перед посадкой убедитесь, что растения здоровы, корни хорошо развиты, и почва подготовлена правильно — рыхлая, плодородная и хорошо дренированная. Это обеспечит успешное укоренение и развитие клубники.
Шаг 1. Выберите подходящую почву для выращивания земляники: песчаную или глинистую. Почва должна быть влажной и слегка кислой. Перед посадкой на небольшой участок земли можно добавить удобрения.
Шаг 2. Подготовьте грядку, выбрав ровный и солнечный участок. Выберите размер грядки, который удобно обрабатывать. Можно использовать приподнятые грядки для уменьшения сорняков.
Шаг 3. Определите схему посадки: однострочную или двухстрочную. Высаживайте кусты с шагом в зависимости от сорта.
Шаг 4. Проверьте саженцы перед посадкой: они не должны иметь повреждений. Выкопайте ямки для посадки саженцев и поместите их в землю на уровне корней.
Шаг 4. Засыпьте ямки землей, утрамбуйте и полейте водой. При ранней посадке укройте землянику от заморозков.
Для борьбы со сорняками используйте мульчу или агроткань. Прокашивайте междурядья и укладывайте солому после посадки.
Чтобы регулярно получать обильный урожай клубники, важно ухаживать за растениями круглый год. Вот несколько советов по уходу за клубникой в разные сезоны: