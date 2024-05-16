5 волшебных сортов клубники, которые дадут вам большой урожай

Если вы планируете пересадку клубники поздно, например, в конце весны или осенью, рассмотрите возможность выбора ремонтантных сортов. Эти сорта способны плодоносить несколько раз за сезон, включая летний и осенний периоды, что позволяет получить урожай даже если растение не успело плодоносить в первый год после посадки.