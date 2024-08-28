Дурова освободили во Франции

Posted Сегодня, 20:03
Published Сегодня, 20:03
Modified Сегодня, 20:30
Updated Сегодня, 20:30
Суд Парижа после четырех суток задержания решил не продлевать арест основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. Служитель Фемиды посчитал, что на обвиняемого в 12 преступлениях во Франции «русского Цукерберга» достаточно наложить ограничения и выпустить его из-под стражи. Сумма залога составила 5 миллионов евро, сообщает пресса Франции. При этом на Павла Дурова, имеющего и французское гражданство, наложили ряд ограничений. Так, ему необходимо раз в две недели отмечаться во французской жандармерии, а также ему запрещено покидать границы Пятой Республики.
Напомним, Павел Дуров несколько лет назад покинул Россию по причине возможного давления властей. В своем интервью Такеру Карлсону в 2024 году Павел Дуров рассказал о глобальном давлении со стороны ЦРУ и западных спецслужб. Коллеги Дурова связывают наличие расследование против него не с борьбой французских властей за верховенство закона, а называют инструментом давления для сотрудничества и получения ключей шифрования от Telegram.