Дурова освободили во Франции

Суд Парижа после четырех суток задержания решил не продлевать арест основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. Служитель Фемиды посчитал, что на обвиняемого в 12 преступлениях во Франции «русского Цукерберга» достаточно наложить ограничения и выпустить его из-под стражи. Сумма залога составила 5 миллионов евро, сообщает пресса Франции. При этом на Павла Дурова, имеющего и французское гражданство, наложили ряд ограничений. Так, ему необходимо раз в две недели отмечаться во французской жандармерии, а также ему запрещено покидать границы Пятой Республики.