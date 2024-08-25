Арест Павла Дурова — стала известна причина

Posted Сегодня, 21:36
Published Сегодня, 21:36
Modified Сегодня, 21:47
Updated Сегодня, 21:47
В аэропорту Парижа вечером в субботу, 24 августа, был задержан основатель «Вконтакте» и Telegram Павел Дуров. Как сообщают СМИ Франции, Павел Дуров был транзитным пассажиром в Париж-Ле-Бурже. Задержание произвели на основании постановления суда. Источник ходатайства, то есть конкретное ведомство, инициировавшее арест Павла Дурова, не уточняется.
Вместе с тем многие анонимные источники утверждают, что им известна причина ареста Павла Дурова. Его намерены допросить о возможных связях с российскими властями, а именно — с Кремлём.
Сведений о том, предоставлен ли основателю «Вконтакте» и Telegram Павлу Дурову адвокат и гарантировано ли соблюдение его прав, а также его статус в инициированном расследовании — СМИ Франции и Парижа не сообщают.
По данным французского канала TF1, Дуров прибыл из Азербайджана и был объявлен в федеральный розыск. То есть не исключается розыск по линии Интерпола. TF1 утверждает, что Павлу Дурову предъявлены обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике. По совокупности этих статей согласно правовому кодексу Франции, Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы. Телеканал уточняет, что причина предъявления обвинений — отказа Telegram от сотрудничества с властями Франции.