Арест Павла Дурова — стала известна причина

Сведений о том, предоставлен ли основателю «Вконтакте» и Telegram Павлу Дурову адвокат и гарантировано ли соблюдение его прав, а также его статус в инициированном расследовании — СМИ Франции и Парижа не сообщают.



По данным французского канала TF1, Дуров прибыл из Азербайджана и был объявлен в федеральный розыск. То есть не исключается розыск по линии Интерпола. TF1 утверждает, что Павлу Дурову предъявлены обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике. По совокупности этих статей согласно правовому кодексу Франции, Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы. Телеканал уточняет, что причина предъявления обвинений — отказа Telegram от сотрудничества с властями Франции.