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Posted 12 сентября, 13:42

Published 12 сентября, 13:42

Modified 12 сентября, 13:45

Updated 12 сентября, 13:45

Парижских чемпионов встретили в Уфе

Парижских чемпионов встретили в Уфе

12 сентября 2024, 13:42
Фото: правительство РБ
Торжественная встреча спортсменов прошла в среду, 11 сентября, в аэропорту имени Мустая Карима в столице Башкирии.

В воздушной гавани сошли с трапа самолёта участники летних Паралимпийских игр из Башкирии. Кадры с места опубликовала пресс-служба башкортостанского правительства. Как сообщили в Кабмине региона, на торжественную встречу пришли ученики спортшкол Уфы и Башкирии, близкие спортсменов, их наставники и обычные болельщики.

Одна из участниц игр — выпускница колледжа БГПУ им. Акмуллы Аделина Разетдинова — поделилась своими впечатлениями от спортивного мероприятия.

— Это мои вторые паралимпийские игры. Очень важное событие в жизни каждого спортсмена, большая сказка, где царит особая атмосфера дружбы и общения, — цитирует участницу игр пресс-служба учебного заведения.

Напомним, XVII Паралимпийские летние игры проходили в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Для столицы Франции это стало первым разом, когда город принял Паралимпийские игры. В марте 2024 года Международный паралимпийский комитет отстранил Беларусь и Россию от участия в играх в связи с украинском конфликтом. Тем не менее 90 российских и 8 белорусских спортсменов прибыли в Париж в нейтральном статусе — без национальной символики.

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Ранее Mkset сообщал о том, что на территории Башкирии собираются разместить новый бассейн.

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