Парижских чемпионов встретили в Уфе

Напомним, XVII Паралимпийские летние игры проходили в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Для столицы Франции это стало первым разом, когда город принял Паралимпийские игры. В марте 2024 года Международный паралимпийский комитет отстранил Беларусь и Россию от участия в играх в связи с украинском конфликтом. Тем не менее 90 российских и 8 белорусских спортсменов прибыли в Париж в нейтральном статусе — без национальной символики.