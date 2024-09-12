Парижских чемпионов встретили в Уфе

Posted 12 сентября, 13:42
Published 12 сентября, 13:42
Modified 12 сентября, 13:45
Updated 12 сентября, 13:45
В воздушной гавани сошли с трапа самолёта участники летних Паралимпийских игр из Башкирии. Кадры с места опубликовала пресс-служба башкортостанского правительства. Как сообщили в Кабмине региона, на торжественную встречу пришли ученики спортшкол Уфы и Башкирии, близкие спортсменов, их наставники и обычные болельщики.
Одна из участниц игр — выпускница колледжа БГПУ им. Акмуллы Аделина Разетдинова — поделилась своими впечатлениями от спортивного мероприятия.
— Это мои вторые паралимпийские игры. Очень важное событие в жизни каждого спортсмена, большая сказка, где царит особая атмосфера дружбы и общения, — цитирует участницу игр пресс-служба учебного заведения.
Напомним, XVII Паралимпийские летние игры проходили в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Для столицы Франции это стало первым разом, когда город принял Паралимпийские игры. В марте 2024 года Международный паралимпийский комитет отстранил Беларусь и Россию от участия в играх в связи с украинском конфликтом. Тем не менее 90 российских и 8 белорусских спортсменов прибыли в Париж в нейтральном статусе — без национальной символики.