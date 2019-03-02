Как «Уфа» представила новых футболистов команды

Напомним, завтра, 3 марта, в 13.30 "Уфа" сыграет на домашнем стадионе первый после зимнего перерыва матч с московским "Динамо". По данным официального сервиса продажи билетов на 19.00 в продаже еще имелось 765 билетов. Вместимость стадиона - чуть более 15 тысяч мест.