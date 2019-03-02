Как «Уфа» представила новых футболистов команды

Вчера, 1 марта, болельщики уфимского футбольного клуба смогли увидеть новичков: нападающеего Андреаса Вомбергара, вратарей Юрия Шафинского и Тимура Акмурзина.
Каждый мог пообщаться с футболистами, болельщикам подарили постер с личным автографом игрока, коллекционные карточки, желающие сделали селфи с новичками команды.
Клубному телевидению новички дали интервью, которые интересно посмотреть, чтобы узнать их поближе.
Напомним, завтра, 3 марта, в 13.30 "Уфа" сыграет на домашнем стадионе первый после зимнего перерыва матч с московским "Динамо". По данным официального сервиса продажи билетов на 19.00 в продаже еще имелось 765 билетов. Вместимость стадиона - чуть более 15 тысяч мест.