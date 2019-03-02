mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как «Уфа» представила новых футболистов команды

2 марта 2019, 14:39
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Презентация новичков прошла в ТЦ «Мега» 1 марта.

Вчера, 1 марта, болельщики уфимского футбольного клуба смогли увидеть новичков: нападающеего Андреаса Вомбергара, вратарей Юрия Шафинского и Тимура Акмурзина.

Тимур Акмурзин
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Андреас Вомбергар
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Юрий Шафинский
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

Каждый мог пообщаться с футболистами, болельщикам подарили постер с личным автографом игрока, коллекционные карточки, желающие сделали селфи с новичками команды.

Клубному телевидению новички дали интервью, которые интересно посмотреть, чтобы узнать их поближе.

Напомним, завтра, 3 марта, в 13.30 "Уфа" сыграет на домашнем стадионе первый после зимнего перерыва матч с московским "Динамо". По данным официального сервиса продажи билетов на 19.00 в продаже еще имелось 765 билетов. Вместимость стадиона - чуть более 15 тысяч мест.

Материалы по теме
Гендиректор ФК "Уфа" заявил о возврате денег болельщикам, если клуб не выиграет Помощник главного тренера ФК «Уфа» рассказал, какой футбол любит КириченкоРадий Хабиров призвал болельщиков ФК "Уфа" поддержать команду 3 марта
#Новости#Фотографии#Фотография#Футбол#Уфа#Фоторепортаж#Фото#Новости Башкирии#Новости Уфы#Видеозапись#ФК "Уфа"#Спорт#Видео#Болеем за наших#Фотофакт#Разиф Абдуллин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48