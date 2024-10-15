Уфимцы поймали комету

Posted 15 октября, 05:20
Published 15 октября, 05:20
Modified 15 октября, 11:32
Updated 15 октября, 11:32
Как стало известно, 12 октября комета пряталась за угасанием зари, и её было сложно разглядеть невооружённым глазом. Но уже 13 октября она поднялась выше горизонта и стала доступна для наблюдения.
С каждым вечером комета будет подниматься всё выше и заходить позже. Так, 15 октября наблюдать за ней лучше всего сразу после заката, в промежутке с 19:30 до 20:40, советуют астрономы. В 20:57 комета скроется за горизонтом, но её хвост ещё будет виден некоторое время.
Местные жители уже делятся своими впечатлениями и потрясающими фотографиями космической странницы в социальных сетях за 14 октября. Очевидцы пишут, что лучше всего смотреть на неё в сторону, где солнце садится за горизонт.
Как ранее сообщал Mkset, 17 октября, в Башкирии ожидается Суперлуние. Луна будет на расстояние 357 172 километра.