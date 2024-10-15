mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 05:20

Published 15 октября, 05:20

Modified 15 октября, 11:32

Updated 15 октября, 11:32

Над Уфой пролетела редкая комета

Уфимцы поймали комету

15 октября 2024, 05:20
Фото: БашДТП

Над Уфой пролетела редкая комета

В небе над регионом уже несколько дней сияет комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS), сообщает во вторник, 15 октября, Уфимский планетарий.

Как стало известно, 12 октября комета пряталась за угасанием зари, и её было сложно разглядеть невооружённым глазом. Но уже 13 октября она поднялась выше горизонта и стала доступна для наблюдения.

С каждым вечером комета будет подниматься всё выше и заходить позже. Так, 15 октября наблюдать за ней лучше всего сразу после заката, в промежутке с 19:30 до 20:40, советуют астрономы. В 20:57 комета скроется за горизонтом, но её хвост ещё будет виден некоторое время.

Местные жители уже делятся своими впечатлениями и потрясающими фотографиями космической странницы в социальных сетях за 14 октября. Очевидцы пишут, что лучше всего смотреть на неё в сторону, где солнце садится за горизонт.

Фото: Vk.com
Суперлуние 17 октября — ожидаем необычное явление в Башкирии
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, 17 октября, в Башкирии ожидается Суперлуние. Луна будет на расстояние 357 172 километра.

Читайте также:
Полиция устроила стрельбу в БашкирииБоец Монсон женился по мусульманскому обряду«Училкой-тираном» из Уфы займутся следователи
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Социальные сети#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Фотографии#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Астрономия#Комета#Наблюдение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика