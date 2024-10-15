Уфимцы поймали комету

С каждым вечером комета будет подниматься всё выше и заходить позже. Так, 15 октября наблюдать за ней лучше всего сразу после заката, в промежутке с 19:30 до 20:40, советуют астрономы. В 20:57 комета скроется за горизонтом, но её хвост ещё будет виден некоторое время.