mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 10:43

Published 23 октября, 10:43

Modified 23 октября, 10:48

Updated 23 октября, 10:48

Студентка из Башкирии соблазняла ребенка фотографиями

Суд оценил нюдсы студентки в шесть лет колонии

23 октября 2024, 10:43
Фото: mkset.ru

Студентка из Башкирии соблазняла ребенка фотографиями

Белебеевский городской суд поставил точку в громком эротическом скандале с участием 9-летнего мальчика и 18-летней студентки, сообщил Mkset информированный источник.

Белебеевский городской суд вынес приговор 18-летней студентке из поселка Приютово в Башкирии. Учащуюся обвиняли в совращении малолетнего. Жертвой действий сексуального характера со стороны 18-летней девушки из Башкирии стал девятилетний мальчик.

Как установил суд, студентка Белебеевского гуманитарно-технического колледжа целый месяц заваливали мессенджеры ребенка непристойными снимками с собой в главной роли. Так девушка хотела совратить ученика младшей школы. В обмен на свои нюдсы студентка требовала от ребенка его эротические фотографии. Активный обмен сообщениями шел с 1 ноября по 1 декабря 2023 года. В ней студентка и ребенок обсуждали пикантные подробности будущей совместной жизни и прочие увеселительные мероприятия. Диалог шел до тех пор, пока родители школьника не увидели переписку.

Студентку за разврат в отношении ребенка приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. Вердикт был оглашен 3 октября 2024 года. В срок наказания зачли тот период, который студентка отсидела под домашним арестом без интернета. Эту меру пресечения в отношении развратницы ввели в декабре 2023 года. После освобождения из колонии девушка проведет еще год жизни с ограничением свободы. Например, ей будет запрещено без экстренной необходимости ночью выходить из дома.

Дети из-за эротической переписки подрались в Башкирии
Узнать подробнее

Напомним, ранее из-за эротической переписки в Башкирии подрались школьники.

Читайте также:
Зачем все срочно едут в УфуНожевое ранение на день рождения подарила жена супругу в БашкирииБашкирская «Нарния» не спасла женщину от долгов
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Россия#Девочка#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Школа#Мессенджеры#Салават#Нефтекамск#Преступление#Фотографии#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Мальчик#Белебей#Мелеуз#Нарушение#Сексуальное насилие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика