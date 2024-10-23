Суд оценил нюдсы студентки в шесть лет колонии

Белебеевский городской суд вынес приговор 18-летней студентке из поселка Приютово в Башкирии. Учащуюся обвиняли в совращении малолетнего. Жертвой действий сексуального характера со стороны 18-летней девушки из Башкирии стал девятилетний мальчик.



Как установил суд, студентка Белебеевского гуманитарно-технического колледжа целый месяц заваливали мессенджеры ребенка непристойными снимками с собой в главной роли. Так девушка хотела совратить ученика младшей школы. В обмен на свои нюдсы студентка требовала от ребенка его эротические фотографии. Активный обмен сообщениями шел с 1 ноября по 1 декабря 2023 года. В ней студентка и ребенок обсуждали пикантные подробности будущей совместной жизни и прочие увеселительные мероприятия. Диалог шел до тех пор, пока родители школьника не увидели переписку.



Студентку за разврат в отношении ребенка приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. Вердикт был оглашен 3 октября 2024 года. В срок наказания зачли тот период, который студентка отсидела под домашним арестом без интернета. Эту меру пресечения в отношении развратницы ввели в декабре 2023 года. После освобождения из колонии девушка проведет еще год жизни с ограничением свободы. Например, ей будет запрещено без экстренной необходимости ночью выходить из дома.