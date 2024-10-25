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Posted 25 октября, 10:20

Published 25 октября, 10:20

Modified 25 октября, 10:29

Updated 25 октября, 10:29

В Уфе подобрали ключи к сердцу Башкирии

В Уфе подобрали ключи к сердцу Башкирии

25 октября 2024, 10:20
Фото: Администрация Кировского р-н
В столице региона создали уникальный по материалам и смыслу арт-объект, сообщает в пятницу, 25 октября, администрация Кировского района города.

В рамках проекта «450 добрых мест» жители Кировского района решили создать оригинальную инсталляцию. На доме номер 12/2 по улице Мубарякова была собрана коллекция старых ключей, из которых выложена карта Республики Башкортостан.

Центральное место на карте занимает Уфа, город выделен особым образом — здесь ключи словно освобождают это пространство. Также жителями был написан трогательный девиз «Ключи от счастья — в родном доме».

Фото: Администрация Кировского р-н

Рядом с этой частью карты установлена другая дверь с символичным замком от ключей. Карта выполнена в золотых цветах. Как рассказывают в администрации района, уфимцы часто приходят к новому арт-объекту для фотографий.

Дырявая скульптура появилась в Уфе
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Как ранее сообщал Mkset, в Нагаево появился новый арт-объект на территории семейного комплекса торговли «Sфера».

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