В Уфе подобрали ключи к сердцу Башкирии

Posted 25 октября, 10:20
Published 25 октября, 10:20
Modified 25 октября, 10:29
Updated 25 октября, 10:29
В рамках проекта «450 добрых мест» жители Кировского района решили создать оригинальную инсталляцию. На доме номер 12/2 по улице Мубарякова была собрана коллекция старых ключей, из которых выложена карта Республики Башкортостан.
Центральное место на карте занимает Уфа, город выделен особым образом — здесь ключи словно освобождают это пространство. Также жителями был написан трогательный девиз «Ключи от счастья — в родном доме».
Рядом с этой частью карты установлена другая дверь с символичным замком от ключей. Карта выполнена в золотых цветах. Как рассказывают в администрации района, уфимцы часто приходят к новому арт-объекту для фотографий.
Как ранее сообщал Mkset, в Нагаево появился новый арт-объект на территории семейного комплекса торговли «Sфера».