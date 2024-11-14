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Дошкольное образование

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Ноябрь
Депутатов взволновали интересы лишь 2% детей Башкирии
14 ноября, 10:51
Сентябрь
Учителя получат по ₽575 000 в Башкирии
18 сентября, 04:57
Июнь
Воспитатели в Башкирии получили по 500 тыс. рублей
27 июня, 12:57
Апрель
В Башкирии подорожали детсады
15 апреля, 08:56
Январь
Нехватка спальных мест в детском саду под Уфой заинтересовала роспотребнадзор
Крайним оказалось руководство самого учреждения.
12 января, 03:45
Декабрь 2023
Инфляция затронула детей: мэр Уфы утвердил повышение платы за детские сады
Рассказываем, кто может не платить за посещение детских садов.
6 декабря 2023, 15:01

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