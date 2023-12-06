Инфляция затронула детей: мэр Уфы утвердил повышение платы за детские сады

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Администрация Уфы приняла постановление о утверждении размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в детских садах.
Напомним, о росте цен на услуги дошкольного образования говорили в конце ноября. 19 рублей в день обернулись ростом в 10%.
Теперь за пребывание ребёнка в детском садике двенадцатичасового пребывания с родителей и законных представителей будет взыматься плата в 183 рубля. Для 10,5 часов пребывания она составит 160 рублей, для 3 часов — 6 рублей. За семейные дошкольные группы придётся отдавать 160 рублей. Большая часть этих средств должна направляться на питание дошкольников.
От «родительской платы» освобождаются категории граждан, которые соответствуют критериям:
Новые цены начинают действовать с 1 декабря.
Тем временем мы попытались разобраться в том, почему растут цены на яйца.