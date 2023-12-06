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Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Мэр Уфы Мавлиев утвердил повышение родительской платы в детских садах

Инфляция затронула детей: мэр Уфы утвердил повышение платы за детские сады

6 декабря 2023, 15:01
Фото: 1MI

Мэр Уфы Мавлиев утвердил повышение родительской платы в детских садах

Рассказываем, кто может не платить за посещение детских садов.

Администрация Уфы приняла постановление о утверждении размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в детских садах.

Напомним, о росте цен на услуги дошкольного образования говорили в конце ноября. 19 рублей в день обернулись ростом в 10%.

Теперь за пребывание ребёнка в детском садике двенадцатичасового пребывания с родителей и законных представителей будет взыматься плата в 183 рубля. Для 10,5 часов пребывания она составит 160 рублей, для 3 часов — 6 рублей. За семейные дошкольные группы придётся отдавать 160 рублей. Большая часть этих средств должна направляться на питание дошкольников.

От «родительской платы» освобождаются категории граждан, которые соответствуют критериям:

  • если ребёнок — инвалид;
  • если ребёнок — сирота и остался без попечения родителей;
  • если дети получили туберкулёзную интоксикацию;
  • если один из родителей является участником «специальной военной операции».

Новые цены начинают действовать с 1 декабря.

Тем временем мы попытались разобраться в том, почему растут цены на яйца.

#Общество#Город#Уфа#Детский сад#Идэль Гумеров#Дошкольное образование
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