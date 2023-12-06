Инфляция затронула детей: мэр Уфы утвердил повышение платы за детские сады

Теперь за пребывание ребёнка в детском садике двенадцатичасового пребывания с родителей и законных представителей будет взыматься плата в 183 рубля. Для 10,5 часов пребывания она составит 160 рублей, для 3 часов — 6 рублей. За семейные дошкольные группы придётся отдавать 160 рублей. Большая часть этих средств должна направляться на питание дошкольников.