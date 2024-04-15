В Башкирии подорожали детсады

Как ни странно в регионах цены, утвержденные правительством, немногим меньше, а кое-где и больше. Малышам Уфимского района поставили ценник в 175 рублей. За янаульских дошколят родители выложат 159 рублей в день. В Иглинском районе пребывание детей в детских садах оценили в 150 рублей, в Белебеевском районе — в 149 рублей.