mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

В Башкирии подорожали детсады

В Башкирии подорожали детсады

15 апреля 2024, 08:56
Фото: 1MI
В Башкирии подорожали детсады
Новые тарифы утвердило правительство Республики Башкортостан.
Сюжет
Дети

Утвержденные правительством цены своеобразный ограничитель — выше этой стоимости взимать с родителей не имеют права. Самовольно повышать цены дошкольным организациям нельзя. Для каждого региона — свой «потолок».

Дороже всего придется платить родителям дошколят в Уфе. Там утвержденный тариф — 178 рублей за один день. В прошлом году за малышей платили на 8 рублей меньше.

Следующий в рейтинге цен из городов Стерлитамак с «потолком» в 171 рубль. Затем Октябрьский — по 150 рублей и Нефтекамск — с ограничением в 149 рублей.

Как ни странно в регионах цены, утвержденные правительством, немногим меньше, а кое-где и больше. Малышам Уфимского района поставили ценник в 175 рублей. За янаульских дошколят родители выложат 159 рублей в день. В Иглинском районе пребывание детей в детских садах оценили в 150 рублей, в Белебеевском районе — в 149 рублей.

Дешевле всего малышам посещать детсад будет в Абзелиловском районе — по 133 рубля в день.

Есть льготные категорииЕсть льготные категории
Есть льготные категории
Фото: 1MI

Кто имеет право на льготы в детский сад

Бесплатно посещать детский сад в Башкирии могут дети-инвалиды. Также освобождаются от оплаты опекуны и законные представители детей-сирот и малышей, оставшихся от попечения родителей.

Половину суммы могут оплачивать родители в семьях, которые признаны малообеспеченными. Их среднедушевой доход не дотягивает до величины прожиточного минимума. Также 50% скидки имеют семьи, где дошколята имеют ограниченные возможности здоровья.

Заведующая детским садом в Башкирии три года обирала своих подчиненных
Узнать подробнее
На строительство нового детского сада в Уфе выделят до 281,2 млн рублей
Узнать подробнее
В Башкирии четырехлетний мальчик серьезно покалечился в детском саду
Узнать подробнее
Читайте также:
ЕР и Минпросвещения обсудили с регионами капремонт образовательных учрежденийЭкс-главу района в Башкирии осудят за проблемы при строительстве детсада
#Инна Мамонтова#Уфа#Дети#Детский сад#Льготы#Родители#Дошкольное образование
Подпишитесь
В Башкирии снесут пять жилых домов
Сегодня, 05:17
На борту летевшего в Уфу самолета произошли технические неполадки
Сегодня, 10:32
Первая весенняя гроза и +20°: синоптики рассказали о погоде в Башкирии
Сегодня, 03:42
Майские праздники в Уфе
Сегодня, 09:09
Пора за грибами: топ-3 весенних грибов в Башкирии
Сегодня, 10:05
В Башкирии ищут специалистов, готовых работать за 500 000 рублей в месяц
Сегодня, 04:52
"