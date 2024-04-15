В Башкирии подорожали детсады

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Утвержденные правительством цены своеобразный ограничитель — выше этой стоимости взимать с родителей не имеют права. Самовольно повышать цены дошкольным организациям нельзя. Для каждого региона — свой «потолок».
Дороже всего придется платить родителям дошколят в Уфе. Там утвержденный тариф — 178 рублей за один день. В прошлом году за малышей платили на 8 рублей меньше.
Следующий в рейтинге цен из городов Стерлитамак с «потолком» в 171 рубль. Затем Октябрьский — по 150 рублей и Нефтекамск — с ограничением в 149 рублей.
Как ни странно в регионах цены, утвержденные правительством, немногим меньше, а кое-где и больше. Малышам Уфимского района поставили ценник в 175 рублей. За янаульских дошколят родители выложат 159 рублей в день. В Иглинском районе пребывание детей в детских садах оценили в 150 рублей, в Белебеевском районе — в 149 рублей.
Дешевле всего малышам посещать детсад будет в Абзелиловском районе — по 133 рубля в день.
Бесплатно посещать детский сад в Башкирии могут дети-инвалиды. Также освобождаются от оплаты опекуны и законные представители детей-сирот и малышей, оставшихся от попечения родителей.
Половину суммы могут оплачивать родители в семьях, которые признаны малообеспеченными. Их среднедушевой доход не дотягивает до величины прожиточного минимума. Также 50% скидки имеют семьи, где дошколята имеют ограниченные возможности здоровья.