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Posted 14 ноября, 10:51

Published 14 ноября, 10:51

Modified 14 ноября, 11:32

Updated 14 ноября, 11:32

Детские сады Башкортостана получат субсидии

Депутатов взволновали интересы лишь 2% детей Башкирии

14 ноября 2024, 10:51
Фото: Изображение Midjourney.

Детские сады Башкортостана получат субсидии

В регионе депутаты решили обратить внимание на поддержку частных детских садов, сообщает в четверг, 14 ноября, пресс-служба Госсобрания-Курултая РБ.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев сообщил, что планируется внести изменения в закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан». Основная идея — обеспечить равные условия для всех дошкольных учреждений, независимо от их формы собственности.

Как стало известно, в Башкортостане около 208,9 тысячи детей посещают детские сады, и 5,8 тысячи из них учатся в частных учреждениях. В регионе функционирует 59 частных детских садов, которые могут рассчитывать на государственные субсидии. Средняя сумма такой субсидии составляет около 100 тысяч рублей на ребенка в год, и эти деньги могут быть направлены на оплату труда сотрудников и закупку учебных материалов.

Толкачев подчеркивает, что изменения в финансировании помогут сделать систему более справедливой: «Качество дошкольного образования не должно зависеть от формы собственности образовательного учреждения».

— Расходы на реализацию закона будут учтены бюджетом региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Проект бюджета на предстоящую трехлетку в настоящее время проходит рассмотрение в Государственном Собрании, — сообщает пресс-служба Госсобрания-Курултая.
«Чтобы получить льготы для многодетных в Башкирии, нужно быть голодранцем»
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Ранее сообщал Mkset, как обстоят дела со льготами для многодетных в Год семьи в Башкирии.

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