Депутатов взволновали интересы лишь 2% детей Башкирии

Как стало известно, в Башкортостане около 208,9 тысячи детей посещают детские сады, и 5,8 тысячи из них учатся в частных учреждениях. В регионе функционирует 59 частных детских садов, которые могут рассчитывать на государственные субсидии. Средняя сумма такой субсидии составляет около 100 тысяч рублей на ребенка в год, и эти деньги могут быть направлены на оплату труда сотрудников и закупку учебных материалов.