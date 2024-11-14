Депутатов взволновали интересы лишь 2% детей Башкирии

Posted 14 ноября, 10:51
Published 14 ноября, 10:51
Modified 14 ноября, 11:32
Updated 14 ноября, 11:32
Председатель Госсобрания Константин Толкачев сообщил, что планируется внести изменения в закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан». Основная идея — обеспечить равные условия для всех дошкольных учреждений, независимо от их формы собственности.
Как стало известно, в Башкортостане около 208,9 тысячи детей посещают детские сады, и 5,8 тысячи из них учатся в частных учреждениях. В регионе функционирует 59 частных детских садов, которые могут рассчитывать на государственные субсидии. Средняя сумма такой субсидии составляет около 100 тысяч рублей на ребенка в год, и эти деньги могут быть направлены на оплату труда сотрудников и закупку учебных материалов.
Толкачев подчеркивает, что изменения в финансировании помогут сделать систему более справедливой: «Качество дошкольного образования не должно зависеть от формы собственности образовательного учреждения».
— Расходы на реализацию закона будут учтены бюджетом региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Проект бюджета на предстоящую трехлетку в настоящее время проходит рассмотрение в Государственном Собрании, — сообщает пресс-служба Госсобрания-Курултая.