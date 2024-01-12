Нехватка спальных мест в детском саду под Уфой заинтересовала роспотребнадзор

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Надзорные органы навестили детский сад в селе Таптыково под Уфой. Заведение для дошкольников там объединено в одно здание со школой.
О ситуации с объектами социальной инфраструктуры в Уфимском районе мы писали ранее. Во время тихого часа младшие дети не могут уснуть из-за звонков для учащихся и шумных перемен. Из-за нехватки кроватей дети вынуждены спать на раскладушках в спортзале.
Администрация обещает строительство новых школ и детских садов с 2017 года, но всё, что удалось властям — подобрать земельный участок под строительство.
Вчера в республиканском Управлении Роспотребнадзора отчитались о проверке соблюдения санитарного законодательства в детском саду села Таптыково. Сотрудники службы обнаружили несколько нарушений. Выяснилось, что детям не хватает спальных мест, а постельное бельё обрабатывается неправильно. Также Роспотребнадзор считает, что шкафчиков для детей не хватает.
Роспотребнадзор обратился в прокуратуру для принятия мер административного воздействия. Юридическое лицо — детский сад «Сказка», филиалом которого является детский сад «Светлячок» в Таптыково — получило рекомендации по устранению нарушений.