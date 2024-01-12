Нехватка спальных мест в детском саду под Уфой заинтересовала роспотребнадзор

О ситуации с объектами социальной инфраструктуры в Уфимском районе мы писали ранее. Во время тихого часа младшие дети не могут уснуть из-за звонков для учащихся и шумных перемен. Из-за нехватки кроватей дети вынуждены спать на раскладушках в спортзале.

Администрация обещает строительство новых школ и детских садов с 2017 года, но всё, что удалось властям — подобрать земельный участок под строительство.