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Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Детский сад в Уфимском районе стал объектом проверки

Нехватка спальных мест в детском саду под Уфой заинтересовала роспотребнадзор

12 января 2024, 03:45
Фото: 1MI

Детский сад в Уфимском районе стал объектом проверки

Крайним оказалось руководство самого учреждения.

Надзорные органы навестили детский сад в селе Таптыково под Уфой. Заведение для дошкольников там объединено в одно здание со школой.

О ситуации с объектами социальной инфраструктуры в Уфимском районе мы писали ранее. Во время тихого часа младшие дети не могут уснуть из-за звонков для учащихся и шумных перемен. Из-за нехватки кроватей дети вынуждены спать на раскладушках в спортзале.
Администрация обещает строительство новых школ и детских садов с 2017 года, но всё, что удалось властям — подобрать земельный участок под строительство.

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Вчера в республиканском Управлении Роспотребнадзора отчитались о проверке соблюдения санитарного законодательства в детском саду села Таптыково. Сотрудники службы обнаружили несколько нарушений. Выяснилось, что детям не хватает спальных мест, а постельное бельё обрабатывается неправильно. Также Роспотребнадзор считает, что шкафчиков для детей не хватает.

Роспотребнадзор обратился в прокуратуру для принятия мер административного воздействия. Юридическое лицо — детский сад «Сказка», филиалом которого является детский сад «Светлячок» в Таптыково — получило рекомендации по устранению нарушений.

#Общество#Уфа#Роспотребнадзор#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Уфимский район#Дошкольное образование
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