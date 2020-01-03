Уроки 2019 года: подводим итоги сферы образования в Башкирии

Posted 3 января 2020, 05:14
Published 3 января 2020, 05:14
Modified 17 октября 2022, 20:42
Updated 17 октября 2022, 20:42
Пожалуй, главное событие в сфере образования — пятидневка в школах, на которую было предложено перейти из-за чрезмерной нагрузки главой региона Радием Хабировым. По его мнению, у школьников должно быть два выходных в неделю, а субботу следует сделать «разгрузочным тематическим днем»: из 32 освобожденных суббот восемь предложено посвятить школе, при этом «должны активно работать культурные учреждения, спортивные объекты, чтобы школьники шли туда».
При этом, как отмечал и. о. министра образования РБ Айбулат Хажин, реформа приведет к равномерному сокращению программы по всем предметам. Кроме того, по мнению учителей, содержание школьной программы по-прежнему не соответствует содержанию экзаменов, а для многих учеников требуется, как минимум, в два раза больше часов, чем это заявлено.
Впрочем, нетронутым остается человеческий фактор, а точнее — учительский: сможет ли преподаватель за отведенное количество часов успеть объяснить материал так, чтобы ученики смогли его усвоить? Престиж профессии учителя в связи с нововведением не поднимется, а значит с квалифицированными кадрами по-прежнему будет кризисная ситуация, зарплаты не будут успевать за ростом цен (организаторы реформы уверяют, что понижение зарплат учителей исключено). Возможно, у учителей появится дополнительное время для подработки, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Но не факт, что это время освободится: в школах все еще огромное количество отчетной документации, заполнение которой зачастую не связано напрямую с предметами, ни с руководством классов.
К слову, в этом году остро встал вопрос кадрового голода среди школьных учителей: в этом учебном году республике не хватало около 1500 преподавателей. В первую очередь — учителей точных и естественных наук, а также языков. Проблема в том, что показатель дефицита растет, а в ближайшие годы в школы пойдут дети, которые родились в годы высокой рождаемости, то есть учеников будет больше. В то же время преподавательский состав не молодеет, каждый четвертый — пенсионер.
Как отмечала пресс-служба министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ, предлагаемая заработная плата для учителей в этом году варьируется от 13 до 25 тысяч рублей, хотя согласно подведенным итогам выполнения майских указов 2012 года, в Башкирии удалось сравнять зарплату учителей со среднерегиональным трудовым доходом и даже перевыполнить план. В частности, согласно данным Башстата, педагоги в общеобразовательных учреждениях во втором квартале текущего года в среднем получали 31,9 тыс. руб.
Власть решила бороться с кадровым голодом с помощью грантов, но это вряд ли решит весь комплекс проблем. В противном случае дыры в системе образования хоть и могут быть заделаны — так или иначе, но в конечном счете это не принесет региону пользы: учителей станет больше, но обученные специалисты будут по-прежнему продолжать утекать из региона за лучшим уровнем жизни.
И если грантовая поддержка направлена, в первую очередь, на привлечение учителей в сельскую местность, то именно в сельских школах царит полное непонимание, как развивать здесь образовательный процесс, отчего эти учреждения продолжают жить в XIX веке. Одна из самых популярных причин — хроническая недостаточность инвестирования средств в локальную систему образования, что приводит к ощутимому ухудшению возможностей сельской школы как по матчасти, так и в плане квалификации учительского состава. Кроме того, в силу скачкообразной демографической ситуации и убыли молодежи на селе часть школ остается неполными, часть — переполненными. Причем независимо от загруженности, зарплата учителей остается очень низкой, в связи с чем и так пошатнувшийся престиж этой профессии падает в сельской местности еще ниже.
Проблемы испытывает и учреждения среднего профессионального образования в регионе. Главная проблема за последние годы — серьезно устаревшая материальная база. Поскольку реформирования в этой области не происходит, а в регионах самостоятельной перестройки системы, очевидно, не ожидается, то в Башкирии только и остается на ходу заливать грантами дыры в материальной базе ссузов. Правда, эта база вскоре устареет, но это будет уже после 2024 года. И в этом смысле гранты — временная и прожорливая мера, которая довольно скоро попросит еще столько же, если не больше. При этом фактическое решение проблемы попросту откладывается.
В целом же, советская система образования, которая до сих пор стоит во главе угла современной России, становится все более оторванной от стремительно меняющегося рынка труда как в России, так и в Башкирии, в частности. Как указывают исследователи, одна из ключевых причин этой проблемы — ориентирование системы образования не на организации, предлагающие рабочие квоты, а на потребителей и заказчиков образовательных услуг — абитуриентов и их родителей. Из-за этого система образования отстает от потребностей экономики, а в вузах возникает избыток выпускников по некоторым специальностям, в то время как по другим профессиям остро ощущается дефицит работников.
Проблематично выглядит и система дополнительного образования в регионе. Пока система персонального финансирования (сертификаты для школьников на посещение занятий в организациях допобразования) апробируется в 36 муниципалитетах республики, но уже сейчас подсчеты говорят, что на каждую такую организацию в Башкирии приходится без малого по 2400 детей. То есть имеющихся организаций, мягко говоря, маловато — в том числе и для того, чтобы обеспечить достаточным разнообразием субботу. И этом при том, что за следующий год в регионе должны успеть сформировать полностью функционирующую систему ДО, куда, собственно, дети смогут нести обещанные сертификаты и родительские деньги. Пока что большинство проблем в работе учреждений ДО в Башкирии связано именно с получением лицензий на работу.
В завершение добавим, что в новом учебном году в Башкирии произошло несколько резонансных случаями в уфимских школах, которые не смогли решить даже директора этих учреждений, в связи с чем в дискуссионном поле вновь возникла проблема буллинга.
— В обоих случаях ситуацию не удалось решить в горизонтальной плоскости, и она «выпрыгнула» в вертикальную, — подчеркнула Уполномоченная по правам ребенка РБ Милана Скоробогатова. — Если происходит рост обращений в 4-5 раз, значит, школа не может решить эти конфликты в «горизонтали». О каком решении проблемы буллинга мы можем говорить, если мы не видим и не хотим этого видеть? «Горизонталь» — когда учитель видит и слышит учеников, общается с ними, он является значимым взрослым для них. Если учитель не транслирует такой заинтересованности, мы всегда будем наступать на эти грабли, и статистика конфликтов будет расти. Кроме того, необходимо, чтобы и система образования задумалась: мы четко отрабатываем стандарты оценки. И если учителей будут продолжать оценивать только по качеству образования, по количеству баллов, набранных учениками на ЕГЭ и ОГЭ, проблема будет саморазвиваться по своим законам. И то, что сейчас творится в воспитательной работе, не является нормой, нужны знания и умения профессионально решать конфликты. Говорить о том, что сейчас школьный психолог придет и с семьями всех 1200 учеников школы разрешит все конфликты, — это утопия, а если решит — сама лично буду представлять на Нобелевскую премию.
Итоги попыток решить проблемы школьного питания «Медиакорсеть» уже писала. Ждем решения этой и многих других проблем в 2020 году.