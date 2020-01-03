Уроки 2019 года: подводим итоги сферы образования в Башкирии

— В обоих случаях ситуацию не удалось решить в горизонтальной плоскости, и она «выпрыгнула» в вертикальную, — подчеркнула Уполномоченная по правам ребенка РБ Милана Скоробогатова. — Если происходит рост обращений в 4-5 раз, значит, школа не может решить эти конфликты в «горизонтали». О каком решении проблемы буллинга мы можем говорить, если мы не видим и не хотим этого видеть? «Горизонталь» — когда учитель видит и слышит учеников, общается с ними, он является значимым взрослым для них. Если учитель не транслирует такой заинтересованности, мы всегда будем наступать на эти грабли, и статистика конфликтов будет расти. Кроме того, необходимо, чтобы и система образования задумалась: мы четко отрабатываем стандарты оценки. И если учителей будут продолжать оценивать только по качеству образования, по количеству баллов, набранных учениками на ЕГЭ и ОГЭ, проблема будет саморазвиваться по своим законам. И то, что сейчас творится в воспитательной работе, не является нормой, нужны знания и умения профессионально решать конфликты. Говорить о том, что сейчас школьный психолог придет и с семьями всех 1200 учеников школы разрешит все конфликты, — это утопия, а если решит — сама лично буду представлять на Нобелевскую премию.