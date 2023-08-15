Как ребенку бесплатно посещать кружки и секции в Уфе

Как только ребенок выберет кружок, нужно будет лично прийти в учреждение с документами и написать заявление на запись в секцию. С собой родителям нужно взять паспорт и документ ребенка — паспорт (если школьнику больше 14 лет) или свидетельство о рождении. Как только родители подпишут договор с секцией, сертификат будет активирован.