И.о минобра Башкирии Айбулат Хажин: образование 2019-2020 - цифры, акценты, проблемы

Сегодня, 11 декабря, состоялась первая пресс-конференция с участием исполняющего обязанности министра образования Башкирии, Айбулата Хажина. Напомним, Хажин занял данный пост после ухода экс-министра Гульназ Шафиковой. В первую очередь он рассказал о том, какие денежные ресурсы будут потрачены на решение проблем дошкольного образования в республике.
- Более 1 млрд 200 млн рублей уже привлечено именно в сферу образования, - отметил Айбулат Хажин. - В общей сложности за 2019 и 2020 год будет привлечено еще 4,4 млрд рублей, за счет которых планируется построить 49 дошкольных образовательных организаций. Также мы будем стараться, чтобы недавние выпускники шли по специальности работать воспитателями, создавать обучающие программы, выделять гранты.
О привлечении учителей в села
По словам ио министра, аналог "Земского доктора" в ближайшее время появится и в сфере образования. Для того, чтобы повысить компетенции сельских педагогов, в деревни и села будут приглашать молодых кадров, которые будут получать различные компенсации и поощрения за работу вне городской черты.
Акцент - на сельских школах
Основную часть федеральных и республиканских средств направят на модернизацию сельских школ и их оснащение современным оборудованием: без информационных технологий сегодня никуда. Специальные доски, проекторы, компьютеры - в настоящий момент всего этого у сельских учебных заведений нет.
В 2015 году доля молодых учителей со стажем до пяти лет составляла 5%, сегодня это 10%. В целом же средний возраст педагогов по-прежнему довольно высок.
Провал - в "среднем звене"
Слабое место образования сегодня - это обучение детей с 5 по 9 класс. Сильные педагоги, как правило, уходят в "старшее звено", достойное обучение есть в начальное школе, а вот "среднее звено" остается без качественных кадров.
О репетиторстве и платных курсах
- Контрольно-измерительные материалы полностью повторяют программу учебного курса, поэтому занятия с репетиторами - это нонсенс, - считает Айбулат Хажин.
- Нужно сделать все, чтобы дети не ходили к "Марь Иванне", которая подтянет к ЕГЭ. Если становится известно о случаях давления на родителей и учеников в сторону репетиторства, нужно обращаться в министерство образования, будем разбирать каждый отдельный случай.
- Кроме того, мы планируем запустить онлайн-курсы помощи в подготовке к экзамену.
О "группах смерти"
Ио министра отметил, что был удивлен количеству культа Колумбайна в соцсетях. У детей, по мнению Айбулата Хажина, наблюдается множество проблем из-за безграничного выхода в интернет. Невозможность поставить контент-фильтры приводит к тому, что перед образовательными организациями ставится сложная задача ориентирования ребенка в пространстве общечеловеческих ценностей.