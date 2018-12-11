И.о минобра Башкирии Айбулат Хажин: образование 2019-2020 - цифры, акценты, проблемы

- Более 1 млрд 200 млн рублей уже привлечено именно в сферу образования, - отметил Айбулат Хажин. - В общей сложности за 2019 и 2020 год будет привлечено еще 4,4 млрд рублей, за счет которых планируется построить 49 дошкольных образовательных организаций. Также мы будем стараться, чтобы недавние выпускники шли по специальности работать воспитателями, создавать обучающие программы, выделять гранты.