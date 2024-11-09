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2024
Что подарить в День матери
9 ноября, 05:50
2023
Большинство женщин в Башкирии становятся матерями после 25 лет: узнали почему
Об этом свидетельствуют данные Башстата.
26 ноября 2023, 06:58
2022
Социальные выплаты матерям-одиночкам в 2022 году
15 февраля 2022, 14:04
2018
Многодетным матерям Башкирии добавили по 6950 рублей
23 июля 2018, 07:00

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