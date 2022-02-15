Социальные выплаты матерям-одиночкам в 2022 году

Давайте подробно разберемся, кто может получить этот статус и на какую помощь от властей можно рассчитывать при рождении детей в Башкирии.
В законодательстве РФ нет четкого определения данного статуса, его получают мамы, в одиночку воспитывающие ребенка, в свидетельстве которого отсутствует информация об отце.
Такой статус может получить мама в следующих случаях:
- малыш был рожден вне брака, и мама сама не указала имя второго родителя;
- отец отказался признавать родство с ребенком;
- малыш появился на свет по истечении 300 дней со дня признания брака недействительным;
- ребенок родился по прошествии 300 дней со дня смерти отца.
Официальным признанием статуса матери-одиночки будет выданная по форме № 25 справка.
Женщина не признается матерью-одиночкой, если:
- новорожденный появился на свет в браке или после его расторжения в течение 300 дней со дня развода, и неважно, участвует ли родитель в воспитании и является ли он биологическим отцом, в любом случае он будет признан вторым родителем ребенка;
- суд или отец ребенка признали отцовство.
Одиноким матерям можно рассчитывать на общие виды социальных выплат, которые полагаются другим семьям, ведь как таковой отдельной категории для них не предусмотрено.
По закону предоставляются пособия федерального (единые условия для получательниц) и регионального уровней (суммы зависят от субъекта РФ). Также материальная поддержка делится на единовременную и ежемесячную. Стоит отметить, что в этом, 2022 году их размер был проиндексирован.
Мама, воспитывающая ребенка в одиночку, получает нижеперечисленные единовременные выплаты, полагающиеся всем семьям, проживающим в Республике Башкортостан. На эти дотации не влияют размер заработка и количество детей.
До родов выплачивается 882,88 рубля, если будущая мама встанет на учет в женской консультации на сроке до 12 недель. Кроме этого, мама получает единоразово социальное пособие в размере 23 543,69 рубля за каждого новорожденного.
Маткапитал в 2022 году составляет 524 527,90 рубля - это социальная выплата за первенца. На следующего появившегося в семье малыша можно будет получить 693 144,10 рублей, если ранее маткапитал оформлен не был. За всю жизнь женщина получает право только на один сертификат.
Кроме единовременных денежных пособий, мама, воспитывающая ребенка одна, получает ежемесячную денежную помощь, сумма и продолжительность которой зависит от условий выхода в декрет, ее дохода и установленного прожиточного минимума (ПМ). Напомним, в 2022 году для населения Республики Башкортостан ПМ утвержден на уровне:
- 12 000 рублей для трудоспособного населения;
- 10 679 рублей для детей.
Все мамы, как воспитывающие детей в полной семье, так и в одиночку, первые полтора года жизни ребенка обеспечены пособием по уходу за ним. Минимальная сумма такой помощи в 2022 году установлена в размере 8 829,48 рубля, а максимальная – 31 282,82 рубля.
Трудоустроенным матерям-одиночкам, выходящим в декретный отпуск, выплачивается пособие по уходу за малышом, которое составляет 40% от ее средней зарплаты, но не меньше ПМ установленного в Башкирии, а это 8 829,48 рубля (с 1 февраля 2022 года). Стоит напомнить, что законом разрешается подработка, но только на неполную рабочую ставку или на дому, так, чтобы заработать оставшиеся 60% от прежней зарплаты.
После выхода из декретного отпуска на работу мать-одиночка получает следующие привилегии:
- отказ от работы ночью, командировок и дополнительной работы;
- ей полагаются 2 неоплачиваемые недели отпуска, но этот пункт должен быть заранее оговорен с работодателем;
- если ребенок младше 14 лет, то маме доступен сокращенный рабочий день или неполная неделя;
- мать-одиночка не может быть уволена или сокращена, если ребенок младше 14 лет и не было нарушений в работе;
- при ликвидации организации ее обязаны обеспечить другим рабочим местом;
- также одиноким родителям полагаются налоговые льготы: если в семье один или двое детей, то можно вернуть 2 800 рублей, если трое - 6 000 рублей.
Безработная одинокая мама может рассчитывать на выплату по уходу за ребенком, но в минимальном размере, составляющем 8 829,48 рубля.
Социальные дотации на второго ребенка в 2022 году положены как полным семьям, так и родителям-одиночкам. Однако сумма маткапитала изменится: за рождение второго малыша добавляется 168 616,20 рубля. В случае, если мама не воспользовалась сертификатом после появления первенца, при появлении второго, после 1 января 2020 года, сумма составит 639 144,10 рубля.
Многодетной считается семья от трех детей. Мать-одиночка, став многодетной, получает на каждого из детей ежемесячно по 10 679 рублей до достижения ребенком трёхлетнего возраста.
Пособия, доступные при рождении первенца и второго малыша, также выплачиваются и при рождении третьего и последующих детей, но меняется порядок расчета суммы сертификата.
В случае, если маткапитал уже получен и израсходован, государство выделяет 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Также многодетная семья может рассчитывать на многочисленные дополнительные льготы, перечислим только некоторые из них:
- бесплатная молочная кухня до 3-летнего возраста малыша;
- бесплатный проезд для мамы и детей;
- бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей до 6 лет;
- внеочередной прием детей в детские сады и школу;
- льготная парковка;
- возможность выйти на пенсию раньше: мама троих детей - в 57 лет, четверых - в 56 лет, пятерых и более - в 50 лет. Но при этом необходим минимальный страховой стаж - от 15 лет и не менее 30 пенсионных баллов;
- многодетная мама имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в любое время года, независимо от графика организации, если дети не старше 12 лет;
- налоговый вычет;
- компенсация за телефон и коммунальные услуги;
- сниженные ставки по некоторым налогам.
Малоимущими признаются семьи, члены которых имеют доход ниже величины ПМ. Таким семьям положены следующие выплаты:
- за каждого из детей в возрасте от 8 до 17 лет устанавливается выплата - 50% от ПМ на детей, т. е. 5339,50 рубля; выплата назначается на год;
- малоимущей многодетной семье при рождении третьего и последующих детей положена ежемесячная социальная поддержка за каждого малыша до 4 лет в сумме одного ПМ на детей - 10 679 рублей;
- за первенца и второго ребенка от 3 до 7 лет предусмотрена материальная поддержка в размере 50% от ПМ на детей. Но в прошлом году были изменены условия: теперь если даже получаемая сумма не обеспечивает ПМ для каждого члена семьи, то размер дотации может быть увеличен на 75 или даже 100% от ПМ, установленного в республике; данная льгота назначается на год, и необходимо продление;
- 450 рублей выплачивается до 18 лет за единственного ребенка, воспитывающегося в семье. Если в такой семье двое и более детей, то 519 рублей за каждого.
Также если неполная семья является малоимущей, то ей государство предоставляет дополнительные привилегии, вот только некоторые из них:
- бесплатные специализированные продукты питания для беременных и кормящих мам: начинают выдаваться после постановки на учет по беременности и до шестимесячного возраста ребенка;
- бесплатные наборы детского питания, специализированные продукты для беременных и кормящих мам - выдаются до трехлетия ребенка;
- скидки на оплату ЖКУ;
- ежегодное санаторное лечение.
Помимо выплат, описанных выше, служащие в ВС РФ по контракту матери-одиночки получают дополнительные привилегии:
- декретный отпуск 140 дней, иногда 156 дней;
- ежемесячные выплаты в 100%-ном размере от ПМ до 16 лет, а при обучении на дневном отделении - до 18 лет;
- отпуск в удобное для них время, вне графика;
- право не работать в выходные или ночью, если малышу меньше 3 лет;
- освобождение от тяжелого труда и несения караульной и гарнизонной службы;
- не могут быть уволены или понижены в должности;
- дополнительные больничные выходные в случае необходимости;
- 4 дополнительных выходных, если ухаживают за ребенком-инвалидом.
Также в 2022 году матерям-военнослужащим повысили сумму детских пособий.
Все пособия выплачиваются до достижения ребенком определенного возраста, максимальная государственная поддержка приходится на ранний возраст, так как требуется значительная финансовая поддержка маме, занятой воспитанием ребенка. При взрослении малыша размеры выплат и варианты поддержки значительно сокращаются. Максимальный возраст для получения выплат - 18 лет, но есть возможность продлить их до 23 лет, если будет продолжено обучение на дневном отделении.