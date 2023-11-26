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Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

В Башкирии возраст материнства увеличивается

Большинство женщин в Башкирии становятся матерями после 25 лет: узнали почему

26 ноября 2023, 06:58
Фото: 1MI

В Башкирии возраст материнства увеличивается

Об этом свидетельствуют данные Башстата.

В Башкирии отмечается изменение возрастного распределения материнства. По данным Башстата, в 2022 году большинство детей родились у женщин в возрасте 25-34 лет, что составляет 57,7% от общего числа новорожденных.

Доля детей, родившихся у женщин в возрасте 20-24 лет, составила 16,5%. В сравнении с 1990 годом, когда этот показатель составлял 37,4%, произошло существенное снижение.

Также отмечается увеличение доли женщин, родивших детей после 40 лет. Если в 1990 году этот показатель составлял всего 1%, то в 2022 году он увеличился до 4,3%. Из этой категории 13% женщин старше 40 лет родили своего первенца.

Согласно аналитикам, отсрочка родов связана с желанием женщин сначала достичь успеха в карьере и профессиональной сфере, особенно при высоком уровне образования. Например, более 51% детей, родившихся в Башкирии в 2022 году, появились у матерей, уже имеющих высшее образование.

#Общество#Башкирия#Рождаемость#Новости Башкирии#Новости Уфы#День матери#Виалина Ахсанова#Материнство
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