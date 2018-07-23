Многодетным матерям Башкирии добавили по 6950 рублей

Posted 23 июля 2018, 07:00
Published 23 июля 2018, 07:00
Modified 17 октября 2022, 20:24
Updated 17 октября 2022, 20:24
Многодетные матери Башкирии, родившие или воспитавшие 5 и более детей и награжденные медалью «Материнская слава», получали к награде единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Теперь эта выплата стала гораздо больше: 16950 рублей.
Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года. Соответствующий указ об увеличении выплаты подписал глава Башкирии Рустэм Хамитов. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.