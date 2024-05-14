Подозреваемого во взяточничестве чиновника в Уфе задержали прямо на рабочем месте

Ильшата Ишмуратова задержали прямо на рабочем месте — здание он покинул в наручниках и в сопровождении силовиков. Примечательно, что на кадрах видео УФСБ по РБ, видно, что на его рабочем столе лежат несколько десятков пятитысячных купюр и книга по популярной психологии. По месту его службы и жительства проведены обыски — с чиновником проводятся следственные действия.