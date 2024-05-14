Подозреваемого во взяточничестве чиновника в Уфе задержали прямо на рабочем месте

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Уголовное дело возбуждено в отношении 40-летнего Ильшата Ишмуратова. Заместитель директора ГКУ «Управление дорожного хозяйства РБ» подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, на протяжении нескольких лет получал денежные выплаты от учредителя компании контрагента. Суммарно размер взятки, полученной подозреваемым за несколько лет, составил порядка 2,9 млн рублей.
Предположительно, в обмен на денежное вознаграждение чиновник должен был содействовать компании в получении госконтрактов на выполнение диагностики региональных автодорог и приёмке выполненных работ. Кроме того, обеспечивать покровительство по службе в рамках дальнейшего сотрудничества.
Ильшата Ишмуратова задержали прямо на рабочем месте — здание он покинул в наручниках и в сопровождении силовиков. Примечательно, что на кадрах видео УФСБ по РБ, видно, что на его рабочем столе лежат несколько десятков пятитысячных купюр и книга по популярной психологии. По месту его службы и жительства проведены обыски — с чиновником проводятся следственные действия.
Напомним, в прошлый вторник, в Уфе задержали руководителя регионального Минтранса Александра Клебанова — он подозревается получении взятки в особо крупном размере. Его задержали прямо в собственной квартире. По всей видимости, визит правоохранителей стал для него большой неожиданностью — на пороге он встретил их полураздетым, а на ногах его были домашние тапочки.
Также ранее уголовному преследованию подверглась пиарщица главы Башкирии Елена Прочаковская. Чиновницу задержали в подмосковном Красногорске в начале года. До недавнего времени она находилась в СИЗО, в конце марта стало известно о её переводе на домашний арест.